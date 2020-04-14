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14 апреля 2020, вторник, 09:48 24
Космос 2020-04-14T09:48:26+03:00
Українські Новини
NASA отсняло пожары в Чернобыльской зоне из космоса

NASA отсняло пожары в Чернобыльской зоне из космоса

Елизавета Кесельман
Космос, NASA, Пожары, Пожар в Чернобыльской зоне, Вид из космоса
Пожар в Чернобыльской зоне из космоса. Фото:eoimages.gsfc.nasa
Пожар в Чернобыльской зоне из космоса. Фото:eoimages.gsfc.nasa

Спутник NASA отснял из космоса масштабные лесные пожары в Чернобыльской зоне отчуждения, которые вспыхнули 4 апреля. Как передает ведомство, снимки сделаны 8 и 9 апреля.

Отмечается, что еще в начале апреля спутники зафиксировали и наблюдали несколько пожаров на севере Украины, вокруг Чернобыльской зоны отчуждения.

На фотографии за 8 апреля видно, что дым распространился до Киева, примерно на 100 километров на юг.

Пожары в Чернобыле с космоса. Фото: eoimages.gsfc.nasaПожары в Чернобыле с космоса. Фото: eoimages.gsfc.nasa

Как сообщали Українські Новини, пожар в Чернобыльской зоне достиг "Рыжего леса" и приблизился к ЧАЭС.

Также в Минэнерго рассказали, угрожает ли пожар в Чернобыльской зоне опасным объектам.

Кроме того, сообщалось, что в Чернобыльской зоне сохраняются очаги пожара, а радиация в пределах нормы.

Тем временем, полиция задержала мужчину по подозрению в причастности к возникновению очередного пожара, который произошел 13 апреля в Чернобыльской зоне.

Ранее в связи с тем, что в Украине объявили общенациональный карантин, Государственное агентство по управлению зоной отчуждения приостановило посещение Чернобыльской зоны с 18 марта.

 

 

 

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