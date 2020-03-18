Чернобыльскую зону закрыли на карантин

В Украине объявили общенациональный карантин и вслед за многими областями Государственное агентство по управлению зоной отчуждения приостановило посещение Чернобыльской зоны с 18 марта.

Об этом говорится в сообщении агентства, передают Українські Новини.

"С целью предупреждения распространения коронавирусной инфекции Covid-19, учитывая решение правительства и рекомендации Министерства здравоохранения, в Госагентстве было принято решение с 18 марта временно остановить посещения зоны отчуждения и зоны безусловного (обязательного) отселения для посетителей до окончания карантина", - говорится в нем.

Также сообщается, что новые заявки на посещение зоны отчуждения не рассматриваются, а работа сопровождающих лиц на период карантина приостановлена.

Отмечается, что для выполнения первоочередных задач предприятия зоны отчуждения будут работать в штатном режиме с ограниченным количеством лиц и соблюдением всех санитарно-гигиенических рекомендаций.

Как сообщали Українськi Новини, в Киеве с 17 марта закрыли метро. В связи с этим по подземным маршрутам будет ездить общественный транспорт, в том числе маршрутки и автобусы.

Помимо этого, по последним данным в Украине зафиксировано 14 случаев заражения коронавирусом. Два из них у младенцев.