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18 марта 2020, среда, 09:58 180
Общество 2020-03-18T09:59:33+02:00
Українські Новини
Чернобыльскую зону закрыли на карантин

Чернобыльскую зону закрыли на карантин

Таня Войтюк
Чернобыль, Карантин, Чернобыльская зона, карантин в Украине, Карантин из-за коронавируса
Коронавирус. Фото:Twitter/@kamireddynrao ·
Коронавирус. Фото:Twitter/@kamireddynrao ·

В Украине объявили общенациональный карантин и вслед за многими областями Государственное агентство по управлению зоной отчуждения приостановило посещение Чернобыльской зоны с 18 марта.

Об этом говорится в сообщении агентства, передают Українські Новини.

"С целью предупреждения распространения коронавирусной инфекции Covid-19, учитывая решение правительства и рекомендации Министерства здравоохранения, в Госагентстве было принято решение с 18 марта временно остановить посещения зоны отчуждения и зоны безусловного (обязательного) отселения для посетителей до окончания карантина", - говорится в нем.

Также сообщается, что новые заявки на посещение зоны отчуждения не рассматриваются, а работа сопровождающих лиц на период карантина приостановлена.

Отмечается, что для выполнения первоочередных задач предприятия зоны отчуждения будут работать в штатном режиме с ограниченным количеством лиц и соблюдением всех санитарно-гигиенических рекомендаций.

Как сообщали Українськi Новини, в Киеве с 17 марта закрыли метро. В связи с этим по подземным маршрутам будет ездить общественный транспорт, в том числе маршрутки и автобусы.

Помимо этого, по последним данным в Украине зафиксировано 14 случаев заражения коронавирусом. Два из них у младенцев.

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