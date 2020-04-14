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  • В Минэнерго рассказали, угрожает ли пожар в Чернобыльской зоне опасным объектам
14 апреля 2020, вторник, 09:20 557
Политика 2020-04-14T09:20:05+03:00
Українські Новини
В Минэнерго рассказали, угрожает ли пожар в Чернобыльской зоне опасным объектам

В Минэнерго рассказали, угрожает ли пожар в Чернобыльской зоне опасным объектам

Анна Рудык
Пожар, Минэнерго, Пожар в Чернобыльской зоне
Пожар в Чернобыле. Фото: ГосЧС
Пожар в Чернобыле. Фото: ГосЧС

Заместитель министра энергетики и защиты окружающей среды Алексей Рябчин заявляет, что пожар в Чернобыльской зоне отчуждения не угрожает расположенным в ней опасным объектам.

Об этом он сообщил в ходе политического ток-шоу "Свобода слова на телеканале ICTV", передают Українськi Новини.

"По информации на 23:00 огонь не угрожает большим опасным объектам, которые есть в Чернобыле. Есть низовой огонь, то есть и на листьях, и переходит с дерева на дерево и который тушили самолетами, но сейчас опасные объекты вне опасности", - сказал он.

Как сообщали Українськi Новини,сотрудница пресс-службы Национальной атомной энергогенерирующей компании "Энергоатом" Наталья Дегтяренко на своей странице в социальной сети Facebook написала, что пожар в Чернобыльской зоне добрался до территории возле Нового безопасного конфаймента (НБК) над энергоблоком №4 Чернобыльской атомной электростанции.

Также полиция задержала еще одного мужчину по подозрению в причастности к пожару в Чернобыльской зоне.

Тем временем в Чернобыльской зоне сохраняются очаги пожара, а радиация в пределах нормы.

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