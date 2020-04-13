подписаться на рассылку
27 27.4
29.25 29.95
˟
  • Новости
  • Происшествия
  • Полиция задержала еще одного мужчину по подозрению в причастности к пожару в Чернобыльской зоне
13 апреля 2020, понедельник, 22:47 198
Происшествия 2020-04-13T22:47:41+03:00
Українські Новини
Полиция задержала еще одного мужчину по подозрению в причастности к пожару в Чернобыльской зоне

Полиция задержала еще одного мужчину по подозрению в причастности к пожару в Чернобыльской зоне

Елена Новикова
Пожар, Полиция, подозреваемый, Пожар в Чернобыльской зоне, Задержание подозреваемого
Пожар в Чернобыльской зоне Фото: yatsenyuk.org.ua
Пожар в Чернобыльской зоне Фото: yatsenyuk.org.ua

Полиция задержала мужчину по подозрению в причастности к возникновению очередного пожара, который произошел 13 апреля, около 14 часов, в Чернобыльской зоне отчуждения, в то время, как пожар, дошел до "Рыжего леса" и приблизился к ЧАЭС.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Национальной полиции, передают Українськi Новини.

"При проведении ряда розыскных мероприятий, направленных на установление лица, причастного к пожару, работники отдела полиции зоны Чернобыльской АЭС совместно с коллегами соседнего Иванковского отделения полиции оперативно установили поджигателя. Им оказался 37-летний местный житель", - сказано в нем.

Согласно информации полицейских, мужчина по своему месту жительства сжигал мусор, затем остатки тлеющего костра погрузил на тележку, вывез за территорию села и высыпал на сухую траву, там произошло возгорание сухостоя.

Когда мужчина вернулся на то место, то увидел горение сухостоя, однако он не позвонил ни спасателям, ни в полицию, а пытался своими силами погасить огонь, однако ему это не удалось.

Ветер перекинул огонь на территорию леса, а дальше - в зону отчуждения, где начался масштабный пожар.

По данному факту правоохранители намерены открыть уголовное производство по ст. 245 (уничтожение или повреждение лесных массивов) Уголовного кодекса.

Санкция статьи предусматривает штраф от 300 до 500 необлагаемых минимумов доходов граждан или ограничение свободы на срок от 2 до 5 лет или лишение свободы на тот же срок.

Как сообщали Українськi Новини, за поджог лесов штрафы увеличили до 153 тыс. гривен.

Также в Чернобыльской зоне сохраняются очаги пожара, а радиация в пределах нормы.

Больше новостей о: Пожар Полиция подозреваемый Пожар в Чернобыльской зоне Задержание подозреваемого

Рада приняла обновленный госбюджет-2020
Пожар в Чернобыльской зоне дошел до "Рыжего леса" и приблизился к ЧАЭС
Новости
Полиция задержала еще одного мужчину по подозрению в причастности к пожару в Чернобыльской зоне 22:47
Всемирный банк намерен выделить Украине $135 млн для модернизации сектора здравоохранения 22:21
Рада увеличила финансирование Судебной администрации до 15,7 млрд гривен 22:04
НАБУ решило не заказывать в карантин снаряжения для альпинизма 21:57
Пожар в Чернобыле. Фото: ГосЧС
Видео дня: масштабный пожар добрался до Припяти и ЧАЭС 21:48
больше новостей
Пенсия. Фото: dengi.ua
Пенсии и субсидии повысят, соцвыплаты продлят: какая помощь "светит" украинцам из-за карантина 05:30 Инфографика
В "Эпицентре К" ограничили продажу товаров не первой необходимости. Директор недоумевает от ограничений 16:10
На Кипре открыто уголовное производство за попытки списать деньги со счетов Суркисов в Приватбанке, — адвокат 13:21
В АТБ рассказали, как будут работать магазины на Пасху 17:12
Сильный снег, порывы ветра и дожди: синоптики дали "зимний" прогноз на 14 апреля 21:00
больше новостей
Пенсия. Фото: dengi.ua
Пенсии и субсидии повысят, соцвыплаты продлят: какая помощь "светит" украинцам из-за карантина 05:30 Инфографика
Коронавирусная болезнь станет сезонным заболеванием и будет возвращаться циклично, - главный санврач 21:12
На Кипре открыто уголовное производство за попытки списать деньги со счетов Суркисов в Приватбанке, — адвокат 13:21
В Киево-Печерской Лавре уже 90 больных коронавирусом, за сутки заболели еще 63 человека 12:05
В Европе рекордный обвал цен на электроэнергию 12:33 Инфографика
больше новостей
В Украине больше трех тысяч случаев коронавируса. За сутки 325 новых инфицированных
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok