Полиция задержала еще одного мужчину по подозрению в причастности к пожару в Чернобыльской зоне

Полиция задержала мужчину по подозрению в причастности к возникновению очередного пожара, который произошел 13 апреля, около 14 часов, в Чернобыльской зоне отчуждения, в то время, как пожар, дошел до "Рыжего леса" и приблизился к ЧАЭС.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Национальной полиции, передают Українськi Новини.

"При проведении ряда розыскных мероприятий, направленных на установление лица, причастного к пожару, работники отдела полиции зоны Чернобыльской АЭС совместно с коллегами соседнего Иванковского отделения полиции оперативно установили поджигателя. Им оказался 37-летний местный житель", - сказано в нем.

Согласно информации полицейских, мужчина по своему месту жительства сжигал мусор, затем остатки тлеющего костра погрузил на тележку, вывез за территорию села и высыпал на сухую траву, там произошло возгорание сухостоя.

Когда мужчина вернулся на то место, то увидел горение сухостоя, однако он не позвонил ни спасателям, ни в полицию, а пытался своими силами погасить огонь, однако ему это не удалось.

Ветер перекинул огонь на территорию леса, а дальше - в зону отчуждения, где начался масштабный пожар.

По данному факту правоохранители намерены открыть уголовное производство по ст. 245 (уничтожение или повреждение лесных массивов) Уголовного кодекса.

Санкция статьи предусматривает штраф от 300 до 500 необлагаемых минимумов доходов граждан или ограничение свободы на срок от 2 до 5 лет или лишение свободы на тот же срок.

Как сообщали Українськi Новини, за поджог лесов штрафы увеличили до 153 тыс. гривен.

Также в Чернобыльской зоне сохраняются очаги пожара, а радиация в пределах нормы.