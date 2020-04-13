Пожар в Чернобыльской зоне дошел до "Рыжего леса" и приблизился к ЧАЭС

Пока за поджог лесов штрафы увеличили до 153 тыс. гривен, спасатели Госслужбы по чрезвычайным ситуациям продолжают ликвидацию пожара в Чернобыльской зоне отчуждения, видео операции опубликовала Наталия Дегтяренко в Facebook

"Пожары в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС. Прямо сейчас пожарные пытаются потушить Рыжий Лес", - говоритя в сообщении.

Накануне огонь вплотную подобрался к атомной станции.

Ущерб от огня уже составляют десятки миллионов гривень, а причиной возгорания "рыжего леса", предполагают спасатели, является обычный поджог. Двух подозреваемых, которые могли это сделать, в полиции сейчас проверяют.

В то же время сообщается, что пожар на территории Котовского лесничества ликвидирован.

Огонь приблизился к промплощадки нового безопасного конфайнмента (НБК) ЧАЭС на расстояние около 200 м. Второе фото - демонстрирует, что горит и около 5 энергоблока ЧАЭС.

Как сообщали Українські Новини, правоохранители нашли поджигателя травы, устроившего пожар в Чернобыльской зоне.

После чего из-за пожара в Чернобыльской зоне полиция открыла уголовное дело.