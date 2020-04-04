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04 апреля 2020, суббота, 19:04 38
Общество 2020-04-04T19:05:20+03:00
Українські Новини
В Чернобыльской зоне вспыхнул крупный пожар. Для тушения задействовали авиацию

В Чернобыльской зоне вспыхнул крупный пожар. Для тушения задействовали авиацию

Елена Новикова
Пожар, Чернобыль, Пожар в Чернобыльской зоне, Чернобыльская зона, ГСЧС, Котовское лесничество
Пожар. Фото: Facebook.com/MNS.GOV.UA
Пожар. Фото: Facebook.com/MNS.GOV.UA

В субботу, 4 апреля, в 13:22 в ГСЧС поступила информация, что в Зоне отчуждения возле села Владимировка Котовского лесничества возник верховой лесной пожар на площади 20 га. Угрозы населенным пунктам нет. Из Нежина на помощь чрезвычайникам отправились два самолета. Об этом сообщает ГСЧС.

Так, сообщается, что всего к тушению пожара привлечены более 90 пожарных и 18 единиц техники, из них от ДСНС 40 человек личного состава и 8 единиц техники. Работает авиация.

"В 14:30 и в 14:53 два самолета АН-32П ГСЧС вылетели из м. Нежин для тушения пожара в зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения. В 15:33 к месту пожара вылетел вертолет ДСНС МИ-8", - говорится в сообщении.

Дополнительно к месту пожара следуют 9 единиц техники и 40 спасателей (по состоянию на 17:00)

Создан резерв сил и средств ГСЧС.

Также уточняется, что тушение пожара осложняется повышенным радиационным фоном на отдельных участках горения.

Как сообщали Українські Новини, в связи с тем, что в Украине объявили общенациональный карантин, Государственное агентство по управлению зоной отчуждения приостановило посещение Чернобыльской зоны с 18 марта.

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