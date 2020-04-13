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13 квітня 2020, понеділок, 17:12 18
Економіка 2020-04-13T18:30:02+03:00
Українські Новини
В АТБ розповіли, як будуть працювати магазини на Великдень

В АТБ розповіли, як будуть працювати магазини на Великдень

Ярина Вацяк
АТБ, Великдень, Графік роботи, Продуктові магазини, Великдень-2020
АТБ. Фото: прес-служба компанії
АТБ. Фото: прес-служба компанії

На Пасху, яку православні та греко-католики відзначатимуть 19 квітня, "АТБ-Маркет" не має наміру змінювати графік роботи своїх магазинів. 

Про це Українським Новинам повідомила прес-служба компанії.

"На сьогодні змін в графіку роботи магазинів АТБ не планується", - повідомили в прес-службі.

Раніше компанія "Ашан Україна" (український представник французької мережі роздрібної торгівлі Auchan Group) заявила, що має намір припинити роботу всіх своїх магазинів на Великдень, 19 квітня.

Як повідомляли Українські Новини, в той час, як у Києво-Печерській лаврі пасхальна служба пройде в церковному дворику православна церква України проведе закрите богослужіння на Великдень., Згідно з рішенням синоду, під час богослужінь у храмі мають бути присутні священнослужителі і церковнослужителі, читці і співаки, інші особи, які беруть участь у здійсненні богослужінь та забезпечення трансляції (у разі її здійснення), але не більш як 10 осіб.

Також Міністерство внутрішніх справ визначило формат проведення богослужінь на Великдень, яку цьогоріч українці відзначать на карантині.

Тим часом ттільки 3% українців збираються йти в церкву на Великдень.

 

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