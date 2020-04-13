В Китае за сутки зафиксировано 108 новых случаев заражения коронавирусом

Отмечается, что еще сутками ранее число заболевших состовляло 99. Данный показатель является наибольшим числом ежедневных инфекций за последние пять недель на фоне продолжающегося роста числа пациентов, прибывающих в страну из-за границы.

Общее количество подтвержденных случаев заболевания в материковом Китае в настоящее время составляет 82 тыс. 160, а число погибших увеличилось в два раза - до 3 тыс. 341 (по официальным данным).

Как сообщали Українські Новини, с 8 апреля Ухань открыл границы для тех, у кого есть "паспорт здоровья". Также Китай возобновил внутренние авиаперевозки.

Кроме того, ученые и медики обеспокоены появлением бессимптомных случаев коронавируса, число которых достигло 78.

Тем временем, журналисты из Китая рассказали, кто был первым человеком в Ухане, от кого началась эпидемия коронавируса.