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  • В Китае за сутки зафиксировано 108 новых случаев заражения коронавирусом
13 апреля 2020, понедельник, 10:23 613
Азия 2020-04-13T10:24:24+03:00
Українські Новини
В Китае за сутки зафиксировано 108 новых случаев заражения коронавирусом

В Китае за сутки зафиксировано 108 новых случаев заражения коронавирусом

Елизавета Кесельман
Китай, Коронавирус в Китае, Вспышка эпидемии коронавируса, Коронавирус в Ухане
Коронавирус. Фото: freepik
Коронавирус. Фото: freepik

Китай, где власти постепенно начали открывать границы из-за спада эпидемии коронавируса, с начала апреля снова начал фиксировать случаи заболевания COVID-19. Так, на материковом Китае в воскресенье, 12 марта зарегистрировано 108 новых случаев. Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что еще сутками ранее число заболевших состовляло 99. Данный показатель является наибольшим числом ежедневных инфекций за последние пять недель на фоне продолжающегося роста числа пациентов, прибывающих в страну из-за границы.

Общее количество подтвержденных случаев заболевания в материковом Китае в настоящее время составляет 82 тыс. 160, а число погибших увеличилось в два раза - до 3 тыс. 341 (по официальным данным).

Как сообщали Українські Новини, с 8 апреля Ухань открыл границы для тех, у кого есть "паспорт здоровья". Также Китай возобновил внутренние авиаперевозки.

Кроме того, ученые и медики обеспокоены появлением бессимптомных случаев коронавируса, число которых достигло 78.

Тем временем, журналисты из Китая рассказали, кто был первым человеком в Ухане, от кого началась эпидемия коронавируса. 

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