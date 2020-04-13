В НБУ рассказали, как будут работать банки на Пасху и майские праздники

В то время, как в Киеве намерены перенести поминальные дни из-за карантина, Национальный банк напоминает, что банки не будут работать 20 апреля, 1 и 11 мая. Об этом Українським Новинам сообщила пресс-служба НБУ. В связи с введением и возможным продлением карантина из-за распространения коронавируса, НБУ сообщил, что банки не будут работать в определенные дни согласно ранее утвержденному графику. Нацбанк уточнил, что в случае, когда праздничный или нерабочий день совпадает с выходным днем, выходной день переносится на следующий после праздничного или нерабочего дня. Поэтому для банковской системы Украины, как и в целом для государства, 20 апреля и 1 мая в этом году будут выходными днями. Кроме того, выходными в текущем году также будут 11 мая, 8 и 29 июня, 24 августа, 14 октября и 25 декабря. Как сообщали Українські Новини, 2 апреля Кабинет Министров разрешил функционирование всех видов финансовых учреждений, в том числе ломбардов и кредитных союзов. Ранее в Киевской области рекомендовали ограничить передвижение и пребывание людей в общественных местах 11-13 апреля и 18-21 апреля, а Черновицкая область ввела особенный режим на выходные 11-13 апреля, в частности будут закрыты продуктовые магазины и автозаправочные станции. Тем временем, в самом Киеве мэр столицы заявил, что комендантский час вводиться не будет. Ранее стало известно, что НОТУ будет транслировать богослужение в Михайловском соборе.