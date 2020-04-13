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13 апреля 2020, понедельник, 09:54 1709
Экономика 2020-04-13T09:54:53+03:00
Українські Новини
В НБУ рассказали, как будут работать банки на Пасху и майские праздники

В НБУ рассказали, как будут работать банки на Пасху и майские праздники

Надежда Комендантова
НБУ, Пасха, Нацбанк, Выходные 2020
Нацбанк.
Нацбанк.

В то время, как в Киеве намерены перенести поминальные дни из-за карантина, Национальный банк напоминает, что банки не будут работать 20 апреля, 1 и 11 мая.

Об этом Українським Новинам сообщила пресс-служба НБУ.

В связи с введением и возможным продлением карантина из-за распространения коронавируса, НБУ сообщил, что банки не будут работать в определенные дни согласно ранее утвержденному графику.

Нацбанк уточнил, что в случае, когда праздничный или нерабочий день совпадает с выходным днем, выходной день переносится на следующий после праздничного или нерабочего дня.

Поэтому для банковской системы Украины, как и в целом для государства, 20 апреля и 1 мая в этом году будут выходными днями.

Кроме того, выходными в текущем году также будут 11 мая, 8 и 29 июня, 24 августа, 14 октября и 25 декабря.

Как сообщали Українські Новини, 2 апреля Кабинет Министров разрешил функционирование всех видов финансовых учреждений, в том числе ломбардов и кредитных союзов.

Ранее в Киевской области рекомендовали ограничить передвижение и пребывание людей в общественных местах 11-13 апреля и 18-21 апреля, а Черновицкая область ввела особенный режим на выходные 11-13 апреля, в частности будут закрыты продуктовые магазины и автозаправочные станции.

Тем временем, в самом Киеве мэр столицы заявил, что комендантский час вводиться не будет.

Ранее стало известно, что НОТУ будет транслировать богослужение в Михайловском соборе.

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