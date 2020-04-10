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10 апреля 2020, пятница, 20:14 1324
Общество 2020-04-10T20:22:46+03:00
Українські Новини
Киев не намерен вводить комендантский час, — Кличко

Киев не намерен вводить комендантский час, — Кличко

Кира Молчанова
Виталий Кличко, Комендантский час, коронавирус в Украине, карантин в Киеве
Карантин
Карантин

Несмотря на то, что Киевская область рекомендует на выходных 11 и 12 апреля строгие ограничения по выходу на улицу, мэр Киева Виталий Кличко заявляет, что Киевская городская государственная администрация (КГГА) не намерена вводить комендантский час.

Об этом говорится в сообщении на сайте КГГА, передают Українськi Новини.

"Киев не будет вводить комендантский час. Во-первых, это не в компетенции городской власти. Во-вторых, контроль за соблюдением ограничительных мероприятий будет усилен тем, что правоохранители увеличат количество патрулей в городе в эти выходные, будут нести усиленную службу. Я также обращаюсь ко всем киевлянам придерживаться ограничений", - сказал Кличко.

Он сообщил, что по состоянию на пятницу правоохранители уже составили 705 административных протоколов в отношении нарушителей ограничений и взыскали в бюджет более 130 тыс. гривен.

Он подчеркнул, что все нарушители будут наказываться штрафами.

Как сообщали Українськi Новини, Национальная полиция и Национальная гвардия Киевской области будут контролировать выход на улицу пешеходов 11-13 и 18-21 апреля.

Тем временем, Волынская область максимально ограничила передвижение на выходные.

Ранее Черновицкая область ввела особый режим на выходные 11-13 апреля, в частности будут закрыты продуктовые магазины и автозаправочные станции.

25 марта Кабинет Министров продлил карантин и ввел чрезвычайную ситуацию во всех регионах до 24 апреля.

На утро 10 апреля в Украине было 2203 случая заражения коронавирусом. За минувшие сутки заболели 311 человек.

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