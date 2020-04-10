Киев не намерен вводить комендантский час, — Кличко

Несмотря на то, что Киевская область рекомендует на выходных 11 и 12 апреля строгие ограничения по выходу на улицу, мэр Киева Виталий Кличко заявляет, что Киевская городская государственная администрация (КГГА) не намерена вводить комендантский час.

Об этом говорится в сообщении на сайте КГГА, передают Українськi Новини.

"Киев не будет вводить комендантский час. Во-первых, это не в компетенции городской власти. Во-вторых, контроль за соблюдением ограничительных мероприятий будет усилен тем, что правоохранители увеличат количество патрулей в городе в эти выходные, будут нести усиленную службу. Я также обращаюсь ко всем киевлянам придерживаться ограничений", - сказал Кличко.

Он сообщил, что по состоянию на пятницу правоохранители уже составили 705 административных протоколов в отношении нарушителей ограничений и взыскали в бюджет более 130 тыс. гривен.

Он подчеркнул, что все нарушители будут наказываться штрафами.

Как сообщали Українськi Новини, Национальная полиция и Национальная гвардия Киевской области будут контролировать выход на улицу пешеходов 11-13 и 18-21 апреля.

Тем временем, Волынская область максимально ограничила передвижение на выходные.

Ранее Черновицкая область ввела особый режим на выходные 11-13 апреля, в частности будут закрыты продуктовые магазины и автозаправочные станции.

25 марта Кабинет Министров продлил карантин и ввел чрезвычайную ситуацию во всех регионах до 24 апреля.

На утро 10 апреля в Украине было 2203 случая заражения коронавирусом. За минувшие сутки заболели 311 человек.