Сегодня на Буковине вводится жесткий карантин из-за Covid-19

В то время, как на утро 9 апреля количество выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией в Украине увеличилось на 311 до 2 203, лидируют Киевская и Черновицкая области, с сегодняшнего дня в Черновицкой области вводится жесткий карантин в связи с эпидемией Covid-19. Так, с 13:00 11 апреля (суббота) до 06:00 13 апреля (понедельник) в Черновицкой области будет действовать особый режим. В регионе будут закрыты все магазины, включая продовольственные. Бензин будет отпускаться на АЗС только автомобилям государственных служб. Гражданам категорически не рекомендуется покидать свои дома. В связи со вспышкой коронавируса Covid-19 с 3 апреля 2020 года в Черновицкой области вводят особый режим въезда-выезда. Как сообщали Українські Новини, 21 марта мэр Черновцов Алексей Каспрук распорядился перекрыть дороги на въезд и выезд из города из-за угрозы распространения коронавируса. С 3 апреля вся Черновицкая область ограничила въезд и выезд граждан и транспортных средств. Тем временем, Тернополь не будет по примеру Черновцов и Луцка вводить режим максимального ограничения передвижения на выходные 11-13 апреля. Министерство здравоохранения рекомендует Николаевской области устранить нарушения в алгоритме тестирования на коронавирусную инфекцию.