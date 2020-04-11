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11 апреля 2020, суббота, 09:21 14 Инфографика
Политика 2020-04-11T09:21:38+03:00
Українські Новини
Сегодня на Буковине вводится жесткий карантин из-за Covid-19

Сегодня на Буковине вводится жесткий карантин из-за Covid-19

Надежда Комендантова
Коронавирус, коронавирус в Черновцах, Коронавирус в Черновицкой области, Карантин в Черновцах, усиление карантина
Коронавирус.
Коронавирус.

В то время, как на утро 9 апреля количество выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией в Украине увеличилось на 311 до 2 203, лидируют Киевская и Черновицкая области, с сегодняшнего дня в Черновицкой области вводится жесткий карантин в связи с эпидемией Covid-19.

Так, с 13:00 11 апреля (суббота) до 06:00 13 апреля (понедельник) в Черновицкой области будет действовать особый режим.

В регионе будут закрыты все магазины, включая продовольственные.

Бензин будет отпускаться на АЗС только автомобилям государственных служб.

Гражданам категорически не рекомендуется покидать свои дома.

В связи со вспышкой коронавируса Covid-19 с 3 апреля 2020 года в Черновицкой области вводят особый режим въезда-выезда.

Как сообщали Українські Новини, 21 марта мэр Черновцов Алексей Каспрук распорядился перекрыть дороги на въезд и выезд из города из-за угрозы распространения коронавируса. С 3 апреля вся Черновицкая область ограничила въезд и выезд граждан и транспортных средств.

Тем временем, Тернополь не будет по примеру Черновцов и Луцка вводить режим максимального ограничения передвижения на выходные 11-13 апреля.

Министерство здравоохранения рекомендует Николаевской области устранить нарушения в алгоритме тестирования на коронавирусную инфекцию.

 

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