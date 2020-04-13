У НБУ розповіли, як працюватимуть банки на Великдень і травневі свята

В той час, як у Києві мають намір перенести поминальні дні через карантин, Національний банк нагадує, що банки не будуть працювати 20 квітня, 1 і 11 травня.

Про це Українським Новинам повідомила прес-служба НБУ.

У зв'язку із введенням і можливим продовженням карантину через поширення коронавіруса, НБУ повідомив, що банки не будуть працювати в певні дні згідно раніше затвердженого графіку.

Нацбанк уточнив, що у випадку, коли святковий або неробочий день збігається з вихідним днем, вихідний день переноситься на наступний після святкового або неробочого дня.

Тому для банківської системи України, як і в цілому для держави, 20 квітня і 1 травня у цьому році будуть вихідними днями.

Крім того, вихідними у поточному році також будуть 11 травня, 8 і 29 червня, 24 серпня, 14 жовтня та 25 грудня.

Як повідомляли Українські Новини, 2 квітня Кабінет Міністрів дозволив функціонування всіх видів фінансових установ, у тому числі ломбардів та кредитних спілок.

Раніше в Київській області рекомендували обмежити пересування і перебування людей у громадських місцях 11-13 квітня та 18-21 квітня, а Чернівецька область ввела особливий режим на вихідні 11-13 квітня, зокрема будуть закриті продуктові магазини і автозаправні станції.

Тим часом, у самому Києві мер столиці заявив, що комендантську годину вводитися не буде.

Раніше стало відомо, що НОТУ транслюватиме богослужіння у Михайлівському соборі.