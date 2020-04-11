У армии не хватает защитных средств против коронавируса, - Таран

Министр обороны Андрей Таран заявил, что у Вооруженных сил, где подтвердили первое выздоровление от коронавируса, не хватает защитных средств против него.

Об этом он сообщил в ходе интервью изданию "ТСН. Тиждень", передают Українські Новини.

"Откровенно говоря, нет. Не хватает. Для того, чтобы всех обеспечить индивидуальными средствами в необходимом количестве, не хватает", - сказал Таран.

Он отметил, что министерство закупило около сотни тестов на коронавирус.

Кроме того, Таран подчеркнул, что у министерства есть в наличии 3 мобильные лаборатории для проведения тестов.

Также он отметил, что все военнослужащие при вхождении на территорию воинской части проходят термоконтроль с помощью инфракрасных термометров, а также для всем, кто пребывает в штабах, было ограничено количество командировок и служебных совещаний.

Как сообщали Українські Новини, 7 апреля в Вооруженных силах была зафиксирована первая смерть от коронавируса.

А 10 апреля военных, больных коронавирусом, было на одного меньше.

Также в Украине впервые количество выздоровевших от коронавируса превысило число умерших.