подписаться на рассылку
27 27.4
29.25 29.95
˟
11 апреля 2020, суббота, 21:40 82
Силовые структуры 2020-04-11T21:40:01+03:00
Українські Новини
У армии не хватает защитных средств против коронавируса, - Таран

У армии не хватает защитных средств против коронавируса, - Таран

Анна Рудык
ВСУ, Коронавирус, коронавирус в Украине, Коронавирус в армии
ВСУ. Фото: 112.ua
ВСУ. Фото: 112.ua

Министр обороны Андрей Таран заявил, что у Вооруженных сил, где подтвердили первое выздоровление от коронавируса, не хватает защитных средств против него.

Об этом он сообщил в ходе интервью изданию "ТСН. Тиждень", передают Українські Новини.

"Откровенно говоря, нет. Не хватает. Для того, чтобы всех обеспечить индивидуальными средствами в необходимом количестве, не хватает", - сказал Таран.

Он отметил, что министерство закупило около сотни тестов на коронавирус.

Кроме того, Таран подчеркнул, что у министерства есть в наличии 3 мобильные лаборатории для проведения тестов.

Также он отметил, что все военнослужащие при вхождении на территорию воинской части проходят термоконтроль с помощью инфракрасных термометров, а также для всем, кто пребывает в штабах, было ограничено количество командировок и служебных совещаний.

Как сообщали Українські Новини, 7 апреля в Вооруженных силах была зафиксирована первая смерть от коронавируса.

А 10 апреля военных, больных коронавирусом, было на одного меньше.

Также в Украине впервые количество выздоровевших от коронавируса превысило число умерших.

Больше новостей о: ВСУ Коронавирус коронавирус в Украине Коронавирус в армии

В ВСУ подтвердили первое выздоровление от Covid-19...
Зеленский поехал на Донбасс: что делал Президент...
В Киев прибыл самолет из ОАЭ с 113 украинцами и 10...
В армии уже 5 случаев заболевания коронавирусом, -...
Минздрав объяснил, в каких случаях на улице может находится более двух людей
Пасажиров из Абу-Даби привезли на обсервацию в санаторий Ворзеля под Киевом
Новости
Депутат Потураев поздравил иудеев с Песахом антисемитским постом: богоизбранные разбойники, египетские рабы сомнительного происхождения 22:05
У армии не хватает защитных средств против коронавируса, - Таран 21:40
Сильные заморозки снова ударят по Украине: прогноз погоды на Вербное воскресенье 21:10
Рабочий визит Зеленского. Фото: Офис Президента
Зеленский поехал на Донбасс: что делал Президент 20:45
На Донбассе в бою ранены трое военных 20:21
больше новостей
Минздрав изменил прогноз пика заболеваемости коронавирусом 10:10
Индексация пенсий начнется с 1 мая. На сколько повысят пенсии 06:00 Инфографика
В Киевской области к людям, которые выйдут на улицу на выходных, будет подходить полиция, — Володин 18:39
Лазебная рассказала, когда пенсионерам выплатят обещанную тысячу гривен и проиндексируют пенсии на 11% 14:33
80% пациентов с COVID-19 умирают из-за подключения к вентиляционным аппаратам, — эксперты 17:51
больше новостей
80% пациентов с COVID-19 умирают из-за подключения к вентиляционным аппаратам, — эксперты 17:51
"Школу онлайн" снимают специалисты "Квартала 95", "Мамахохотала", Patriot и каналов за деньги благотворителей 14:10
Минздрав изменил прогноз пика заболеваемости коронавирусом 10:10
В Кабмине планируют запустить общественный транспорт только к лету 22:30
Загрязненный воздух из Чернобыльской зоны надвигается на Киев 16:00
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok