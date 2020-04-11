Кабмин выделил 10 млн гривен на гуманитарную помощь Албании

Кабинет Министров выделил 10 млн гривен на гуманитарную помощь Албании.

Об этом говорится в распоряжении №390 от 8 апреля, передают Українські Новини.

"Во исполнение Указа Президента Украины от 31 января 2020 №32 "О предоставлении гуманитарной помощи Республике Албания" выделить Министерству иностранных дел 10 млн гривен для предоставления гуманитарной помощи Республике Албания",- говорится в нем.

Так, Министерству финансов поручается осуществить указанные расходы за счет средств резервного фонда государственного бюджета.

Министерству иностранных дел, в свою очередь, поручается согласовать с соответствующими органами Албании реквизиты банковского счета, на который будут перечислены средства.

Как сообщали Україньскі Новини, 31 января Президент Владимир Зеленский поручил Кабинету Министров предоставить Албании гуманитарную помощь для преодоления последствий землетрясения. 26 ноября 2019 года в Албании произошло землетрясение магнитудой 6,4, вследствие которого 50 человек погибли, а около 3 тыс. были ранены.

Украина намерена открыть посольство в Тиране (Албания) в 2020 году.

Тем временем, США выделили Украине 1,2 млн долларов гуманитарной помощи для противодействия распространению коронавируса, А МВФ и ВБ разрешили группе стран остановить возврат кредитов. Но не сказали кому именно.