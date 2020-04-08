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08 апреля 2020, среда, 11:27 481
Силовые структуры 2020-04-08T11:28:22+03:00
Українські Новини
В армии уже 5 случаев заболевания коронавирусом, - Минобороны

В армии уже 5 случаев заболевания коронавирусом, - Минобороны

Валерия Драгомирова
Армия, Минобороны, коронавирус в Украине, Коронавирус в армии
Военный. Фото: flickr.com/ministryofdefenceua
Военный. Фото: flickr.com/ministryofdefenceua

В то время, как в Украине почти 1,7 тыс. зараженных коронавирусом, количество заболевших коронавирусом военных увеличилось на 1 до 5 лиц.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства обороны, передают Українські Новини.

"По состоянию на 8 апреля в Вооруженных Силах Украины зарегистрированы 5 случаев заболевания острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, из них 1 летальный", - сказано в нем.

Отмечается, что на изоляции (в том числе самоизоляции) пребывают 118 человек.
Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие 3 суток - 19 человек.

Новый случай заболевания подтвержден у военнослужащего Киевского гарнизона, с 3 апреля он находился на самоизоляции в связи с контактом с больным лицом.

На данный момент состояние здоровья военнослужащего удовлетворительное.
Он проходит лечение в домашних условиях под наблюдением медицинской службы.

Лица контактировавшие с данным военным находятся на самоизоляции.

Как сообщали Українськi Новини, 7 апреля в Вооруженных силах была зафиксирована первая смерть от коронавируса.

Кроме того, в Николаеве, где не было ни одного заболевшего коронавирусом, заявили о сразу 9 подозрениях на COVID-19

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