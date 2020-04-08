В армии уже 5 случаев заболевания коронавирусом, - Минобороны

В то время, как в Украине почти 1,7 тыс. зараженных коронавирусом, количество заболевших коронавирусом военных увеличилось на 1 до 5 лиц.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства обороны, передают Українські Новини.



"По состоянию на 8 апреля в Вооруженных Силах Украины зарегистрированы 5 случаев заболевания острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, из них 1 летальный", - сказано в нем.



Отмечается, что на изоляции (в том числе самоизоляции) пребывают 118 человек.

Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие 3 суток - 19 человек.



Новый случай заболевания подтвержден у военнослужащего Киевского гарнизона, с 3 апреля он находился на самоизоляции в связи с контактом с больным лицом.



На данный момент состояние здоровья военнослужащего удовлетворительное.

Он проходит лечение в домашних условиях под наблюдением медицинской службы.



Лица контактировавшие с данным военным находятся на самоизоляции.



Как сообщали Українськi Новини, 7 апреля в Вооруженных силах была зафиксирована первая смерть от коронавируса.



Кроме того, в Николаеве, где не было ни одного заболевшего коронавирусом, заявили о сразу 9 подозрениях на COVID-19.