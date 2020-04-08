Украина отправила в Италию самолет с гуманитарной помощью

Утром из киевского аэропорта "Жуляны" в Рим вылетел самолет с дезинфицирующими жидкостями, как гуманитарная помощь итальянским медикам в борьбе с коронавирусом. Об этом в Facebook написал заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.

Он отметил, что поставка гуманитарной помощи организована по специальному указу президента Украины Владимира Зеленского.

"Сегодня в 7:00 из аэропорта Жуляны в Рим вылетел транспортный самолет Национальной гвардии с грузом в 5 000 литров дезинфицирующих жидкостей для нужд итальянских медиков", - написал он.

Напомним, в итальянском Неаполе команду украинских медиков, направленных Минздравом для помощи в борьбе с коронавирусом, встречали под песни Русланы.

На помощь Италии в борьбе с пандемией коронавируса вылетели 20 украинских врачей, они будут там 14 дней. В Италию полетели инфекционисты, реаниматологи, хирурги, анестезиологи, эндокринологи, невропатологи и медицинские сестры, то есть все те, кто занимается лечением этой болезни.

Через несколько дней сообщалось, что Украина также направит в Италию гуманитарную помощь - специальный груз дезинфекторов.