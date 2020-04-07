В армии зафиксировали первую смерть от коронавируса

В Вооруженных силах зафиксирована первая смерть от коронавируса, количество заболевших увеличилось на 1 до 4. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства обороны, передают Українські Новини. "По состоянию на 07:00 7 апреля в Вооруженных Силах Украины зарегистрировано 4 случая заболевания острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, из них 1 летальный", - сказано в нем. Сообщается, что от коронавируса умерла женщина, работница Вооруженных сил одной из воинских частей из Ивано-Франковской области. С 20 марта она находилась на амбулаторном лечении с диагнозом острое респираторное заболевание. 27 марта ее состояние ухудшилось, она была госпитализирована, 30 марта - переведена в реанимационное отделение, а 6 апреля в 6:00 умерла. Диагноз COVID-19 был подтвержден вечером 6 апреля. Также отмечается, что на данный момент на изоляции (в том числе самоизоляции) находится 87 человек. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие 3 суток - 18 человек. Как сообщали Українськi Новини,по состоянию на 9:00 7 апреля, в Украине 1462 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 45 летальных, 28 пациентов выздоровели. За сутки было зафиксировано 143 новых случая. Также в Александровской клинической больнице Киева умер еще один из пациентов с диагнозом коронавирус.