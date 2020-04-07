В армии зафиксировали первую смерть от коронавируса

В Вооруженных силах зафиксирована первая смерть от коронавируса, количество заболевших увеличилось на 1 до 4.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства обороны, передают Українські Новини.

"По состоянию на 07:00 7 апреля в Вооруженных Силах Украины зарегистрировано 4 случая заболевания острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, из них 1 летальный", - сказано в нем.

Сообщается, что от коронавируса умерла женщина, работница Вооруженных сил одной из воинских частей из Ивано-Франковской области.

С 20 марта она находилась на амбулаторном лечении с диагнозом острое респираторное заболевание.

27 марта ее состояние ухудшилось, она была госпитализирована, 30 марта - переведена в реанимационное отделение, а 6 апреля в 6:00 умерла.

Диагноз COVID-19 был подтвержден вечером 6 апреля.

Также отмечается, что на данный момент на изоляции (в том числе самоизоляции) находится 87 человек.

Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие 3 суток - 18 человек.

Как сообщали Українськi Новини,по состоянию на 9:00 7 апреля, в Украине 1462 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 45 летальных, 28 пациентов выздоровели. За сутки было зафиксировано 143 новых случая.

Также в Александровской клинической больнице Киева умер еще один из пациентов с диагнозом коронавирус.