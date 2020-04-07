подписаться на рассылку
26.8 27.4
28.8 29.6
˟
07 апреля 2020, вторник, 11:42 1551
Силовые структуры 2020-04-07T12:45:03+03:00
Українські Новини
В армии зафиксировали первую смерть от коронавируса

В армии зафиксировали первую смерть от коронавируса

Анна Рудык
Коронавирус, коронавирус в Украине, Смерть от коронавируса, Коронавирус в армии
Коронавирус
Коронавирус

В Вооруженных силах зафиксирована первая смерть от коронавируса, количество заболевших увеличилось на 1 до 4.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства обороны, передают Українські Новини.

"По состоянию на 07:00 7 апреля в Вооруженных Силах Украины зарегистрировано 4 случая заболевания острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, из них 1 летальный", - сказано в нем.

Сообщается, что от коронавируса умерла женщина, работница Вооруженных сил одной из воинских частей из Ивано-Франковской области.

С 20 марта она находилась на амбулаторном лечении с диагнозом острое респираторное заболевание.

27 марта ее состояние ухудшилось, она была госпитализирована, 30 марта - переведена в реанимационное отделение, а 6 апреля в 6:00 умерла.

Диагноз COVID-19 был подтвержден вечером 6 апреля.

Также отмечается, что на данный момент на изоляции (в том числе самоизоляции) находится 87 человек.

Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие 3 суток - 18 человек.

Как сообщали Українськi Новини,по состоянию на 9:00 7 апреля, в Украине 1462 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 45 летальных, 28 пациентов выздоровели. За сутки было зафиксировано 143 новых случая.

Также в Александровской клинической больнице Киева умер еще один из пациентов с диагнозом коронавирус.

Больше новостей о: Коронавирус коронавирус в Украине Смерть от коронавируса Коронавирус в армии

За день Минздрав получил более 500 подозрений на к...
Производитель кваса теперь производит дезинфекторы...
В Нью-Йорке около трех тысяч человек умерли от кор...
Из-за трех случаев коронавируса в армии изолировал...
В Украине уже почти полторы тысячи зараженных коронавирусом. Погибли 45 человек
По всему миру коронавирусом заболели более 1,3 млн человек. Данные на 7 апреля
Новости
Власти не могут сказать, кто и сколько платит за регулярные поставки из-за рубежа медгруза 13:07
Полиция Фото: Украинская правда
В Киеве составили почти 600 админпротоколов за нарушение карантина и открыли 13:06
В Южной Корее верующие из-за карантина проводят богослужение на парковке в собственных автомобилях 13:05
Федоров считает реальным провести следующие выборы Президента онлайн 13:00
В Киеве на двухнедельной обсервации находятся 207 человек 12:58
больше новостей
Выплата коронавирусной тысячи начнется уже на следующей неделе, но при одном условии 05:30
Дополнительные выплаты могут не перечислить автоматически. ПФ объяснил, что делать пенсионерам 05:45
Доллары покупать не стоит. Экономисты рассказали, чего ожидать от курса валют 05:05
Гривна продолжает стремительно расти. Официальный курс валют на понедельник 05:10
Перепады температуры местами составят 25 градуса: прогноз погоды на начало недели 21:22 Карта
больше новостей
Выплата коронавирусной тысячи начнется уже на следующей неделе, но при одном условии 05:30
Юрист подал на Кабмин иск в суд о незаконности тотального карантина, - СМИ 09:33
Зеленский не будет обязывать Кучму и Ермака отзывать подписи под решением о консультативном совете в ТКГ 17:25
В Киеве националисты напали на людей, бесплатно раздающих маски, - СМИ 03:47
Чумак заявил, что результаты переаттестации прокуроров были уничтожены законно 10:17
больше новостей
Гривна продолжает расти в цене. Официальный курс валют на вторник
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok