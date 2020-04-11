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11 апреля 2020, суббота, 19:25 34
Силовые структуры 2020-04-11T19:26:02+03:00
Українські Новини
В ВСУ подтвердили первое выздоровления от Covid-19

В ВСУ подтвердили первое выздоровления от Covid-19

Таня Войтюк
Военные, ВСУ, Коронавирус, коронавирус в Украине, коронавирус у врачей
Коронавирус. Фото: freepik
Коронавирус. Фото: freepik

В то время как в ВСУ еще трое военных заразились коронавирусом, был зафиксирован первый случай выздоровления от Covid-19.

Об этом говорится в сообщении Вооруженных сил, передают Українські Новини.

"Работник ВСУ, военный врач Хмельницкого военного госпиталя, у которой 2 апреля методом ПЦР было диагностировано заболевание острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, выздоровела", - говорится в нем.

Кроме того, по словам начальника военного госпиталя полковника медицинской службы Сергея Мельника, два последних лабораторных исследования методом ПЦР дали отрицательный результат.

Отмечается, что 10 апреля врач была выписана и на протяжении 2 недель будет находиться дома на самоизоляции под наблюдением семейного врача.

Как сообщали Українськi Новини, 7 апреля в Вооруженных силах была зафиксирована первая смерть от коронавируса.

Еще вчера военных, больных коронавирусом, было на одного меньше.

Тем временем в Украине впервые количество выздоровевших от коронавируса превысило число умерших.

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