У армії не вистачає захисних засобів проти коронавірусу, - Таран

Міністр оборони Андрій Таран заявив, що в Збройних силах, де підтвердили перше одужання від коронавірусу, не вистачає захисних засобів проти нього.

Про це він повідомив в інтерв'ю виданню "ТСН. Тиждень", передають Українські Новини.

"Відверто кажучи, немає. Не вистачає. Для того, щоб усіх забезпечити індивідуальними засобами в необхідній кількості, не вистачає", - сказав Таран.

Він зазначив, що міністерство закупило близько сотні тестів на коронавірус.

Крім того, Таран підкреслив, що у міністерства є в наявності 3 мобільні лабораторії для проведення тестів.

Також він зазначив, що всі військовослужбовці при входженні на територію військової частини проходять термоконтроль за допомогою інфрачервоних термометрів, а також для всіх, хто перебуває в штабах, було обмежено кількість відряджень і службових нарад.

Як повідомляли Українські Новини, 7 квітня у Збройних силах була зафіксована перша смерть від коронавірусу.

А 10 квітня військових, хворих на коронавірус, було на одного менше.

Також Україні вперше кількість видужали від коронавірусу, перевищила кількість померлих.