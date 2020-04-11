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11 квітня 2020, субота, 21:40 6
Силові структури 2020-04-11T22:00:01+03:00
Українські Новини
У армії не вистачає захисних засобів проти коронавірусу, - Таран

У армії не вистачає захисних засобів проти коронавірусу, - Таран

Анна Рудык
Коронавірус, коронавірус в Україні, Епідемія коронавірусу, Коронавірус в армії
ЗСУ. Фото: 112.ua
ЗСУ. Фото: 112.ua

Міністр оборони Андрій Таран заявив, що в Збройних силах, де підтвердили перше одужання від коронавірусу, не вистачає захисних засобів проти нього.

Про це він повідомив в інтерв'ю виданню "ТСН. Тиждень", передають Українські Новини.

"Відверто кажучи, немає. Не вистачає. Для того, щоб усіх забезпечити індивідуальними засобами в необхідній кількості, не вистачає", - сказав Таран.

Він зазначив, що міністерство закупило близько сотні тестів на коронавірус.

Крім того, Таран підкреслив, що у міністерства є в наявності 3 мобільні лабораторії для проведення тестів.

Також він зазначив, що всі військовослужбовці при входженні на територію військової частини проходять термоконтроль за допомогою інфрачервоних термометрів, а також для всіх, хто перебуває в штабах, було обмежено кількість відряджень і службових нарад.

Як повідомляли Українські Новини, 7 квітня у Збройних силах була зафіксована перша смерть від коронавірусу.

А 10 квітня військових, хворих на коронавірус, було на одного менше.

Також Україні вперше кількість видужали від коронавірусу, перевищила кількість померлих.

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