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11 апреля 2020, суббота, 11:00 1958 Инфографика
Медицина 2020-04-11T11:02:40+03:00
Українські Новини
В Украине впервые количество выздоровевших от коронавируса превысило число умерших

В Украине впервые количество выздоровевших от коронавируса превысило число умерших

Надежда Комендантова
Коронавирус, коронавирус в Украине, статистика коронавируса, Выздоровление от коронавируса, Смертность от коронавируса в Украине

В то время, как в Украине за сутки 308 новых случаев коронавируса, а всего уже больше 2,5 тыс. инфицированных, впервые количество выздоровевших от COVID-19 превысило количество умерших.

Об этом говорится в сообщении Министерства здравоохранения, передают Українськi Новини.

"По состоянию на 09:00 11 апреля в Украине 2 511 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19. Количество тех, кто выздоровел (79 пациентов) превысило количество летальных случаев (73 пациента)", - сказано в нем.

В то же время, Всемирная организация здравоохранения оценивает летальность от COVID-19 на уровне 3,4%. Но стоит помнить, что для 96,6% больных этот недуг не будет таких последствий. Стремительный рост больных не означает, что заболеете именно Вы.

Чтобы защитить себя:

  • Избегайте контакта с людьми с симптомами ОРВИ. Минимальная дистанция - 1,5 метра.
  • Не прикасайтесь своего лица, в том числе глаз, носа и рта.
  • Термически обрабатывайте продукты. Не ешьте сырое мясо, мясные субпродукты и яйца.
  • В случае появления первых симптомов ОРВИ немедленно обратитесь к своему семейному врачу.

Помните! Обычное мытье рук предупреждает заражение не только новой коронавирусной инфекцией, но и рядом других опасных заболеваний. Мыть руки следует 20 - 40 секунд теплой водой с мылом или обработать антисептиком, содержание спирта в котором не менее 60%.

Видео как уберечься:

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