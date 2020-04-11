У главы района в Ривненской области подтвердили Covid-19

В то вреям как в Раде может увеличиться количество заразившихся коронавирусом депутатов, председатель Сарненской районной государственной администрации (Ривненская область) Александр Кохан заболел коронавирусом COVID-19. Об этом он написал на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини. "Друзья, недавно появился сухой кашель. А так как я в своей работе меня много ежедневных контактов, решили сделать тест на COVID-19, чтобы не рисковать и предотвратить распространение вируса... Результат положительный", - написал он. Кохан отметил, что намерен самоизолироваться до полного выздоровления. Он также подал список контактов в эпидемиологическую службу для тестирования и принятия всех необходимых мер. Он подчеркнул, что чувствует себя хорошо, поэтому продолжает работать в удаленном режиме из дома. Как сообщали Українськi Новини, в Раде не знают, сколько депутатов лечатся от коронавируса. Сейчас известно, что Ватрас из "Слуги народа" заразился коронавирусом. Также у нардепа Руслана Горбенко подтвердили коронавирус. До этого Covid-19 диагностировали у народного депутата Сергея Шахова.