подписаться на рассылку
27 27.4
29.25 29.95
˟
11 апреля 2020, суббота, 17:19 61
Политика 2020-04-11T17:20:28+03:00
Українські Новини
У главы района в Ривненской области подтвердили Covid-19

У главы района в Ривненской области подтвердили Covid-19

Таня Войтюк
Коронавирус, Кохан, Ривненская область, коронавирус у украинцев
Коронавирус. Фото: freepik
Коронавирус. Фото: freepik

В то вреям как в Раде может увеличиться количество заразившихся коронавирусом депутатов, председатель Сарненской районной государственной администрации (Ривненская область) Александр Кохан заболел коронавирусом COVID-19.

Об этом он написал на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"Друзья, недавно появился сухой кашель. А так как я в своей работе меня много ежедневных контактов, решили сделать тест на COVID-19, чтобы не рисковать и предотвратить распространение вируса... Результат положительный", - написал он.

Кохан отметил, что намерен самоизолироваться до полного выздоровления.

Он также подал список контактов в эпидемиологическую службу для тестирования и принятия всех необходимых мер. Он подчеркнул, что чувствует себя хорошо, поэтому продолжает работать в удаленном режиме из дома.

Как сообщали Українськi Новини, в Раде не знают, сколько депутатов лечатся от коронавируса.

Сейчас известно, что Ватрас из "Слуги народа" заразился коронавирусом

Также у нардепа Руслана Горбенко подтвердили коронавирус.

До этого Covid-19 диагностировали у народного депутата Сергея Шахова.

Больше новостей о: Коронавирус Кохан Ривненская область коронавирус у украинцев

В Киеве почти четыре сотни больных коронавирусом. Данные по районам столицы
В Николаевской области зафиксированы первые случаи коронавируса
Новости
У главы района в Ривненской области подтвердили Covid-19 17:19
В ЕС отказались когда-либо признать законность аннексии Крыма 16:46
Комитет Рады одобрил поправки в госбюджет на 2020 год 16:40 Дополнено
Авария. Фото: Найполиция
Закарпатский контрабандист "Доки" погиб в аварии под Ровно 15:50
Кулеба поообещал защитить права несовершеннолетних украинских студентов в Польше 15:38
больше новостей
Минздрав изменил прогноз пика заболеваемости коронавирусом 10:10
Индексация пенсий начнется с 1 мая. На сколько повысят пенсии 06:00 Инфографика
В Киевской области к людям, которые выйдут на улицу на выходных, будет подходить полиция, — Володин 18:39
Лазебная рассказала, когда пенсионерам выплатят обещанную тысячу гривен и проиндексируют пенсии на 11% 14:33
Умерших от коронавируса в Украине больше выздоровевших. Вирусолог назвал причину 19:52 Инфографика
больше новостей
80% пациентов с COVID-19 умирают из-за подключения к вентиляционным аппаратам, — эксперты 17:51
На Харьковщине полиция крышевала "черных лесорубов": ориентировочные госубытки 300 млн гривен, – Фильчаков 17:51 Фото
Химчистки будут работать, а стройматериалы – нет. Кабмин обновил перечень запретов на карантин 19:23
"Школу онлайн" снимают специалисты "Квартала 95", "Мамахохотала", Patriot и каналов за деньги благотворителей 14:10
Минздрав изменил прогноз пика заболеваемости коронавирусом 10:10
больше новостей
В Украине за сутки 308 новых случаев коронавируса. Всего уже больше 2,5 тыс. инфицированных
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok