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11 апреля 2020, суббота, 14:37 7
Внешняя политика 2020-04-11T14:38:01+03:00
Українські Новини
В Киев прибыл самолет из ОАЭ с 113 украинцами и 10 тоннами гумпомощи для борьбы с коронавирусом

В Киев прибыл самолет из ОАЭ с 113 украинцами и 10 тоннами гумпомощи для борьбы с коронавирусом

Таня Войтюк
Самолет, ОАЭ, Коронавирус, гумпомощь, коронавирус в Украине
Cамолет. фото: freepik
Cамолет. фото: freepik

В условиях быстрого распространения количества заболевших и того, что в Украине за сутки 308 новых случаев коронавируса, в Киев прибыл самолет из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) с 113 украинцами и 10 тоннами гуманитарной помощи для борьбы с коронавирусом.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Службы безопасности Украины, передают Українськi Новини.

"По поручению главы государства Владимира Зеленского Служба безопасности Украины в сотрудничестве с партнерами из Объединенных Арабских Эмиратов и дипломатами обеих стран обеспечила возвращение на родину 113 граждан Украины, которые не смогли ранее вылететь из ОАЭ... При содействии иностранных коллег чартерным рейсом также доставлена ​​первая партия гуманитарной помощи Украине от ОАЭ общим грузом 10 тонн для борьбы с коронавирусной инфекцией COVID-19", - говорится в нем.

Отмечается, что ОАЭ передали Украине 15 тыс. медицинских халатов, 20 тыс. защитных масок, 500 тыс. перчаток, 30 тыс. пар защитной обуви, 15 тыс. комбинезонов и 6 тыс. литров дезинфицирующего средства.

Также, подчеркивается, что груз получен без привлечения средств государственного бюджета Украины, а все средства защиты будут непосредственно переданы украинским больницам и медикам.

Как сообщали Українськi Новини, ранее министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил, что Объединенные Арабские Эмираты отправят Украине 10 тонн гуманитарной помощи для борьбы с коронавирусом.

Тем временем в Украине впервые количество выздоровевших от коронавируса превысило число умерших.

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