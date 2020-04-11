В Киев прибыл самолет из ОАЭ с 113 украинцами и 10 тоннами гумпомощи для борьбы с коронавирусом

В условиях быстрого распространения количества заболевших и того, что в Украине за сутки 308 новых случаев коронавируса, в Киев прибыл самолет из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) с 113 украинцами и 10 тоннами гуманитарной помощи для борьбы с коронавирусом. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Службы безопасности Украины, передают Українськi Новини. "По поручению главы государства Владимира Зеленского Служба безопасности Украины в сотрудничестве с партнерами из Объединенных Арабских Эмиратов и дипломатами обеих стран обеспечила возвращение на родину 113 граждан Украины, которые не смогли ранее вылететь из ОАЭ... При содействии иностранных коллег чартерным рейсом также доставлена первая партия гуманитарной помощи Украине от ОАЭ общим грузом 10 тонн для борьбы с коронавирусной инфекцией COVID-19", - говорится в нем. Отмечается, что ОАЭ передали Украине 15 тыс. медицинских халатов, 20 тыс. защитных масок, 500 тыс. перчаток, 30 тыс. пар защитной обуви, 15 тыс. комбинезонов и 6 тыс. литров дезинфицирующего средства. Также, подчеркивается, что груз получен без привлечения средств государственного бюджета Украины, а все средства защиты будут непосредственно переданы украинским больницам и медикам. Как сообщали Українськi Новини, ранее министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил, что Объединенные Арабские Эмираты отправят Украине 10 тонн гуманитарной помощи для борьбы с коронавирусом. Тем временем в Украине впервые количество выздоровевших от коронавируса превысило число умерших.