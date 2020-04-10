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10 апреля 2020, пятница, 23:03 451
Общество 2020-04-10T23:04:02+03:00
Українські Новини
От коронавируса за границей умерли 6 украинцев, — МИД Украины

От коронавируса за границей умерли 6 украинцев, — МИД Украины

Кира Молчанова
МИД Украины, Смерть от коронавируса, Коронавирус в мире, коронавирус у украинцев
Коронавирус. Фото: freepik
Коронавирус. Фото: freepik

Пока в Украине зафиксировано 69 летальных случаев от коронавируса, 6 украинцев скончались от COVID-10 за границей.

Об этом говорится в сообщении на странице "Коронавирус в мире" от Министерства иностранных дел в Facebook, передают Українськi Новини.

МИД не указывает, в каких странах умершие пребывали.

По данным агентства, первые 4 украинца умерли в Италии.

Кроме того, по состоянию на 19:00 пятницы 172 гражданина Украины лечатся за границей от коронавируса: из них 3 - в Австрии, 1 - в Бельгии, 22 - в Греции, 1 - в Египте, 5 - в Испании, 121 - в Италии, 1 - на Мальте, 1 - в Нигерии, 1 - в Нидерландах, 1 - в Объединенных Арабских Эмиратах, 1 - в Польше, 2 - в Португалии, 1 - в России, 1 - на Сейшельских островах, 1 - в Сербии, 2 - в США, 1- в Таиланде, 4 - в Германии, 1 - в Чехии, 1 - в Швеции.

Выздоровели 19 украинцев: 1  - в Британии, 4  - в Доминиканской Республике, 2  - в Италии, 1  - в Нигерии, 2  - в Объединенных Арабских Эмиратах, 2  - в Польше, 1  - в Таиланде, 1  - в Германии, 1  - в Швейцарии, 1  - в Швеции, 4  - в Японии.

Как сообщали Українськi Новини, Волынская область максимально ограничила передвижение на выходные.

Кроме того, ранее Черновицкая область ввела особый режим на выходные 11-13 апреля, в частности будут закрыты продуктовые магазины и автозаправочные станции.

25 марта Кабинет Министров продлил карантин и ввел чрезвычайную ситуацию во всех регионах до 24 апреля.

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