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03 апреля 2020, пятница, 16:08 190
Верховная Рада и партии 2020-04-03T16:09:48+03:00
Українські Новини
В Раде может увеличиться количество заразившихся коронавирусом депутатов, - Корниенко

В Раде может увеличиться количество заразившихся коронавирусом депутатов, - Корниенко

Таня Войтюк
Верховная Рада, Корниенко, Коронавирус, Коронавирус в Раде, карантин в Украине
Александр Корниенко, депутат
Александр Корниенко, депутат "Слуга народа".

В условиях утверженных Кабминов усиленных мер карантина, председатель партии "Слуга народа", первый заместитель председателя фракции в Верховной Раде Александр Корниенко не исключает увеличения количества заразившихся коронавирусной инфекцией депутатов Рады после внеочередного пленарного заседания 30 марта.

Об этом он сказал в программе "Депутатский день" гражданской сети "Опора", видеотрансляция которой осуществлялась на странице "Опоры" в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"Мы не знаем, чем закончится предыдущее внеочередное, которое было в понедельник, во вторник точнее, потому что там возможно кто-то тоже был с этой инфекцией и вокруг него много было людей, мы там много времени вместе провели - более 12 часов, поэтому ждем сейчас, самообсервируемся много кто", - сказал он.

По словам депутата, парламент - один из чемпионов по процентному соотношению заболевших коронавирусом к общему количеству депутатов, поэтому много людей автоматически попадают в самоизоляцию после общения с заболевшим депутатом.

Как сообщали Українськi Новини, в Раде не знают, сколько депутатов лечатся от коронавируса.

Сейчас известно, что Ватрас из "Слуги народа" заразился коронавирусом

Также у нардепа Руслана Горбенко подтвердили коронавирус.

До этого Covid-19 диагностировали у народного депутата Сергея Шахова.

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