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09 апреля 2020, четверг, 17:41 5
Верховная Рада и партии 2020-04-09T17:41:28+03:00
Українські Новини
Завтра Разумков проведет совещание с главами фракций

Завтра Разумков проведет совещание с главами фракций

Ольга Фандорина
Верховная Рада, Совещание, Дмитрий Разумков, Фракции
Верховна Рада Украины Фото: КГГА
Верховна Рада Украины Фото: КГГА

На завтра, 10 апреля, в Верховной раде Украины запланировано совещание руководства парламента с главами фракций и групп. Об этом РБК-Украина сообщили в парламенте.

Сообщается, что совещание начнется около 09:00.

"Завтра запланировано совещание руководства парламента с председателями фракций и групп", - отметили в Верховной раде.

Ранее "Евросолидарность", "Голос" и "Слуга народа" рассказали, есть ли среди их депутатов больные коронавирусом.

Младенец депутата Верховной Рады Анны Скороход (внефракционная), у которой ранее подтвердили коронавирус, также заболел COVID-19. В то же время в Украине коронавирусом заразились более 100 детей

Тем временем, в Раде не знают, сколько депутатов лечатся от коронавируса.

Сейчас известно, что Ватрас из "Слуги народа" заразился коронавирусом

Также у нардепа Руслана Горбенко подтвердили коронавирус.

До этого Covid-19 диагностировали у народного депутата Сергея Шахова.

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