От 18 до 420 гривен. Во сколько обойдется украинцам пасхальная выпечка

После окончания Великого поста, который начался в этом году у православных христиан 2 марта и продлится до 18 апреля, будет отмечаться самый главный из 12 важнейших праздников в году – Пасха. По случаю праздника многие пекут или покупают пасхальные изделия. Покупная паска или кекс будет будут стоить от 18 до 420 гривен. Об этом говорится в прайсе на пасхальные изделия "Киевхлеба". Согласно прайсу, самая низкая цена на кекс "Праздничный пасхальный", его вес 130 грамм, а стоимость 18 гривен. Хранится такое изделие 12 дней. Самое дорогое изделие кекс "Паска Софиевская" - 420 гривен. Весит кекс 2 килограмма. Срок годности 12 дней. Стоимость пасхальных изделий. Прайс "Киевхлеб" Как сообщали Українські Новини, "Укрпочта" на Пасху будет бесплатно доставлять освященные куличи. Также священник УГКЦ рассказал, как верующим исповедоваться, святить вербу и паску. Кроме того, что символизирует паска и какое значение ей придается. Как приготовить необычный соленый кулич с оливками и травами, безглютеновую паску и паску в мультиварке.