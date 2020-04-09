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09 апреля 2020, четверг, 11:25 171
Жизнь 2020-04-09T11:28:43+03:00
Українські Новини
От 18 до 420 гривен. Во сколько обойдется украинцам пасхальная выпечка

От 18 до 420 гривен. Во сколько обойдется украинцам пасхальная выпечка

Валерия Драгомирова
Пасха, Кекс, Паска, Пасха-2020
Паска. Фото: liza.ua
Паска. Фото: liza.ua

После окончания Великого поста, который начался в этом году у православных христиан 2 марта и продлится до 18 апреля, будет отмечаться самый главный из 12 важнейших праздников в году – Пасха. По случаю праздника многие пекут или покупают пасхальные изделия. Покупная паска или кекс будет будут стоить от 18 до 420 гривен. Об этом говорится в прайсе на пасхальные изделия "Киевхлеба".

Согласно прайсу, самая низкая цена на кекс "Праздничный пасхальный", его вес 130 грамм, а стоимость 18 гривен. Хранится такое изделие 12 дней.

Самое дорогое изделие кекс "Паска Софиевская" - 420 гривен. Весит кекс 2 килограмма. Срок годности 12 дней.


Стоимость пасхальных изделий. Прайс Стоимость пасхальных изделий. Прайс "Киевхлеб"



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