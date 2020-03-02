Сегодня начался Великий пост. Что можно и нельзя есть

Сегодня, 2 марта, начинается Великий пост - главный длительный пост в христианских конфессиях, цель которого заключается в приготовлении к празднованию Пасхи. Великий пост длится почти полные семь седмиц — 48 дней, в течение которых на верующего накладываются строгие запреты в приеме пищи и поведении.

В течение всего Великого поста придерживаются особого питания, чтобы радость от приема пищи чувствовалась телом и душой. Пища должна быть достаточно простой, но разнообразной, без лишних пряностей, сладостей и соли, желательно приготовленная на пару.



Мясные, молочные продукты, яйца - все заменяется на растительную пищу, предпочтение отдается овощам, фруктам и кашам. Блюда готовят только на воде и без масла.



Для тех, кто строго соблюдает пост, существует календарь, который разделяет пост по неделям, а каждую неделю по дням с определенными блюдами.



Ранее Українські Новини писали, как питаться в пост правильно и как подготовить себя к строгим ограничениям во время Великого Поста.



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