"Укрпочта" на Пасху будет бесплатно доставлять освященные куличи

В канун Пасхи с 13 по 17 апреля "Укрпочта" будет бесплатно доставлять пасхальные куличи украинцам по предварительному заказу.

Об этом сообщил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий.

Он рассказал, что договорился об освящении куличей с главами Православной церкви Украины Епифанием и Украинской греко-католической церкви Святославом.

"Имел честь обратиться к предстоятелям церквей по благословению и освящению пасхальных хлебов для всех украинцев, кто соблюдает меры карантина и проведет Пасху дома", — заявил Криклий.

По словам министра, паски будут приносить почтальоны.

На сайте "Укрпочты" информацию подтверждают и предлагают заказать кулич уже с 12 апреля на их сайте.

Как сообщали Українські Новини: священнослужитель Архикафедрального собора Святого Юра Павел Дроздяк считает, что посещения онлайн-трансляции литургии достаточно, чтобы быть единым с церковью и отпраздновать Пасху.

Министерство внутренних дел определило формат проведения богослужений на Пасху, которую в этом году украинцы отметят на карантине. На службе могут присутствовать не более 10 человек, и это не прихожане.