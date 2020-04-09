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09 апреля 2020, четверг, 09:36 507
Общество 2020-04-09T09:37:55+03:00
Українські Новини
"Укрпочта" на Пасху будет бесплатно доставлять освященные куличи

"Укрпочта" на Пасху будет бесплатно доставлять освященные куличи

Кира Молчанова
Укрпочта, Паска, Кулич, Владислав Криклий, Пасха-2020, карантин в Украине, Пасха дома
Паски. Фото: Киевхлеб
Паски. Фото: Киевхлеб

В канун Пасхи с 13 по 17 апреля "Укрпочта" будет бесплатно доставлять пасхальные куличи украинцам по предварительному заказу.

Об этом сообщил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий.

Он рассказал, что договорился об освящении куличей с главами Православной церкви Украины Епифанием и Украинской греко-католической церкви Святославом.

"Имел честь обратиться к предстоятелям церквей по благословению и освящению пасхальных хлебов для всех украинцев, кто соблюдает меры карантина и проведет Пасху дома", — заявил Криклий.

По словам министра, паски будут приносить почтальоны.

На сайте "Укрпочты" информацию подтверждают и предлагают заказать кулич уже с 12 апреля на их сайте.

Как сообщали Українські Новини: священнослужитель Архикафедрального собора Святого Юра Павел Дроздяк считает, что посещения онлайн-трансляции литургии достаточно, чтобы быть единым с церковью и отпраздновать Пасху.

Министерство внутренних дел определило формат проведения богослужений на Пасху, которую в этом году украинцы отметят на карантине. На службе могут присутствовать не более 10 человек, и это не прихожане.

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