Глава Нацполиции Клименко утроил оклад многочисленными надбавками

Зарплата главы Национальной полиции Игоря Клименко, который за февраль получил более 80 тысяч гривен надбавок, за март составила 121 435 гривен.

Об этом говорится в ответе Нацполиции на запрос Українських Новин.

Должностной оклад Клименко составил 40 000 гривен, оклад за специальное звание - 2 600 гривен, надбавка за стаж службы - 21 300 гривен, надбавка за выполнение функций эксперта по вопросам тайн - 8 000 гривен, надбавка за работу в условиях режимных ограничений - 8 000 гривен, надбавка за специфические условия службы - 41 535 гривен.

Зарплата Клименко. Документ

Как сообщали Українськi Новини, зарплата Клименко за январь составила 80 тыс. гривен, а в декабре - 164, 4 тыс. грн.

Также "Многоквартирный" министр Пристайко в марте получил около 46 тыс. гривен.

А министр цифровой трансформации в марте заработал меньше 1,5 тыс. долларов.

Тем временем Кабмин рассчитывает сэкономить 1,5 млрд гривен на урезании зарплат чиновникам, так как Украине необходимо погасить $3,5 млрд внешних долгов и $5,5 млрд внутренних в 2020.