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09 апреля 2020, четверг, 10:00 1411 Документ
Силовые структуры 2020-04-09T10:00:14+03:00
Українські Новини
Глава Нацполиции Клименко утроил оклад многочисленными надбавками

Глава Нацполиции Клименко утроил оклад многочисленными надбавками

Анна Рудык
Полиция, Игорь Клименко, зарплаты чиновников, зарплаты силовиков
Игорь Клименко. Фото: Нацполиция
Игорь Клименко. Фото: Нацполиция

Зарплата главы Национальной полиции Игоря Клименко, который за февраль получил более 80 тысяч гривен надбавок, за март составила 121 435 гривен.

Об этом говорится в ответе Нацполиции на запрос Українських Новин.

Должностной оклад Клименко составил 40 000 гривен, оклад за специальное звание - 2 600 гривен, надбавка за стаж службы - 21 300 гривен, надбавка за выполнение функций эксперта по вопросам тайн - 8 000 гривен, надбавка за работу в условиях режимных ограничений - 8 000 гривен, надбавка за специфические условия службы - 41 535 гривен.

Зарплата Клименко. ДокументЗарплата Клименко. Документ

Как сообщали Українськi Новини, зарплата Клименко за январь составила 80 тыс. гривен, а в декабре - 164, 4 тыс. грн.

Также "Многоквартирный" министр Пристайко в марте получил около 46 тыс. гривен. 

А министр цифровой трансформации в марте заработал меньше 1,5 тыс. долларов.   

Тем временем Кабмин рассчитывает сэкономить 1,5 млрд гривен на урезании зарплат чиновникам, так как Украине необходимо погасить $3,5 млрд внешних долгов и $5,5 млрд внутренних в 2020.

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