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  • Украине необходимо погасить $3,5 млрд внешних долгов и $5,5 млрд внутренних в 2020, - Шмыгаль
30 марта 2020, понедельник, 23:02 509
Экономика 2020-03-30T23:03:02+03:00
Українські Новини
Украине необходимо погасить $3,5 млрд внешних долгов и $5,5 млрд внутренних в 2020, - Шмыгаль

Украине необходимо погасить $3,5 млрд внешних долгов и $5,5 млрд внутренних в 2020, - Шмыгаль

Ольга Фандорина
Долги, внутренний долг, Денис Шмыгаль, Внешние долги, Погашение долгов

Несмотря на то, что по прогнозам экспертов в случае продления карантина до июня-июля снижение ВВП в Украине может достичь 9% при курсе 35 UAH/USD, Украина продолжит выполнять свои обязательства перед кредиторами в полном объеме, а премьер-министр Денис Шмыгаль отмечает, что Украине необходимо в текущем году погасить 3,5 млрд долларов внешних долгов в эквиваленте и 5,5 млрд долларов – внутренних.

Об этом он сообщил в ходе телепередачи "Свобода слова" на телеканале ICTV, передают Українські Новини.

"То, что в этом году мы должны погасить определенное количество обязательств, 3,5 млрд долларов эквивалент внешних обязательств, 5,5 млрд – внутренних обязательств. И учитывая вызовы, которые стоят перед нами в связи с пандемией коронавируса, конечно, мы в первую очередь должны направлять деньги на защиту здоровья и жизни наших граждан, а не на погашение внешних долгов. Потому без поддержки внешних международных организаций, для того чтобы погасить внешние и внутренние долги, нам придется просто упасть в эту пропасть финансового дефолта. Мы его не хотим и не прогнозируем такого варианта", - сказал премьер.

Шмыгаль добавил, что утвержденный новый макропрогноз является сбалансированным.

"Он разрабатывался на основании прогноза Минэкономики, Минфина и МВФ", - сказал он.

Как сообщали Українські Новини, Украина и МВФ ведут переговоры по увеличению кредитования с $5,5 млрд до $9,5 млрд. Украина ожидает финальное решение о выделении средств от Международного валютного фонда (МВФ) в течение двух недель.

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