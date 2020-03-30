Украине необходимо погасить $3,5 млрд внешних долгов и $5,5 млрд внутренних в 2020, - Шмыгаль

Несмотря на то, что по прогнозам экспертов в случае продления карантина до июня-июля снижение ВВП в Украине может достичь 9% при курсе 35 UAH/USD, Украина продолжит выполнять свои обязательства перед кредиторами в полном объеме, а премьер-министр Денис Шмыгаль отмечает, что Украине необходимо в текущем году погасить 3,5 млрд долларов внешних долгов в эквиваленте и 5,5 млрд долларов – внутренних.

Об этом он сообщил в ходе телепередачи "Свобода слова" на телеканале ICTV, передают Українські Новини.

"То, что в этом году мы должны погасить определенное количество обязательств, 3,5 млрд долларов эквивалент внешних обязательств, 5,5 млрд – внутренних обязательств. И учитывая вызовы, которые стоят перед нами в связи с пандемией коронавируса, конечно, мы в первую очередь должны направлять деньги на защиту здоровья и жизни наших граждан, а не на погашение внешних долгов. Потому без поддержки внешних международных организаций, для того чтобы погасить внешние и внутренние долги, нам придется просто упасть в эту пропасть финансового дефолта. Мы его не хотим и не прогнозируем такого варианта", - сказал премьер.

Шмыгаль добавил, что утвержденный новый макропрогноз является сбалансированным.

"Он разрабатывался на основании прогноза Минэкономики, Минфина и МВФ", - сказал он.

Как сообщали Українські Новини, Украина и МВФ ведут переговоры по увеличению кредитования с $5,5 млрд до $9,5 млрд. Украина ожидает финальное решение о выделении средств от Международного валютного фонда (МВФ) в течение двух недель.