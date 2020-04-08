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  • Министр цифровой трансформации в марте заработал меньше 1,5 тыс. долларов
08 апреля 2020, среда, 13:47 408
Политика 2020-04-08T15:15:02+03:00
Українські Новини
Министр цифровой трансформации в марте заработал меньше 1,5 тыс. долларов

Министр цифровой трансформации в марте заработал меньше 1,5 тыс. долларов

Таня Войтюк
Зарплаты, Федоров, Зарплаты министров, Михаил Федоров, зарплаты чиновников
Михаил Федоров. Фото: facebook.com/fedorov1991
Михаил Федоров. Фото: facebook.com/fedorov1991

После того, как вице-премьер-министру, министру цифровой трансформации Михаилу Федорову не начисляли заработную плату за февраль, его заработная плата за март составила 41 тыс. гривен.

Об этом говорится в ответе секретариата Кабинета Министров на запрос Українських Новин.

Согласно ему, Федорову за март была начислена зарплата в размере 40 883 гривны, из них должностной оклад составил 40 883 гривны.

Сумма удержанных налогов составила 7 972 гривен. Фактическая сумма средств, полученная вице-премьером, составила 32 911 гривен.

Как сообщали Українськi Новини, Зеленский рассказал о болезни Федорова: вице-премьер в тяжелом состоянии.

Кроме того, Милованов заявил, что Федоров может находиться в реанимации, однако пресс-служба все отрицала. 

Как сообщали Українські Новини, презентация приложения "Дія" прошла в четверг, 6 февраля. До конца зимы в приложение обещают добавить цифровой паспорт.

В новом приложении также появится Пенсионный фонд, в котором украинцам можно будет оформить электронную пенсию, не выходя из дома.

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