Министр цифровой трансформации в марте заработал меньше 1,5 тыс. долларов

После того, как вице-премьер-министру, министру цифровой трансформации Михаилу Федорову не начисляли заработную плату за февраль, его заработная плата за март составила 41 тыс. гривен.

Об этом говорится в ответе секретариата Кабинета Министров на запрос Українських Новин.

Согласно ему, Федорову за март была начислена зарплата в размере 40 883 гривны, из них должностной оклад составил 40 883 гривны.

Сумма удержанных налогов составила 7 972 гривен. Фактическая сумма средств, полученная вице-премьером, составила 32 911 гривен.

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