Министр цифровой трансформации в марте заработал меньше 1,5 тыс. долларов

После того, как вице-премьер-министру, министру цифровой трансформации Михаилу Федорову не начисляли заработную плату за февраль, его заработная плата за март составила 41 тыс. гривен. Об этом говорится в ответе секретариата Кабинета Министров на запрос Українських Новин. Согласно ему, Федорову за март была начислена зарплата в размере 40 883 гривны, из них должностной оклад составил 40 883 гривны. Сумма удержанных налогов составила 7 972 гривен. Фактическая сумма средств, полученная вице-премьером, составила 32 911 гривен. Как сообщали Українськi Новини, Зеленский рассказал о болезни Федорова: вице-премьер в тяжелом состоянии. Кроме того, Милованов заявил, что Федоров может находиться в реанимации, однако пресс-служба все отрицала. Как сообщали Українські Новини, презентация приложения "Дія" прошла в четверг, 6 февраля. До конца зимы в приложение обещают добавить цифровой паспорт. В новом приложении также появится Пенсионный фонд, в котором украинцам можно будет оформить электронную пенсию, не выходя из дома.