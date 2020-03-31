Кабмин рассчитывает сэкономить 1,5 млрд гривен на урезании зарплат чиновникам

Кабинет Министров рассчитывает сэкономить 1,5 млрд гривен за счет ограничения зарплат чиновников 10 размерами минимальной зарплаты, или 47,2 тыс. гривен, на время карантина.

Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил в ходе телепередачи "Свобода слова" на телеканале ICTV, передают Українські Новини.

"Когда шла дискуссия в парламенте, каким методом подходить, мы считали какую сумму выиграет украинское общество от подобных действий - сокращения заработных плат чиновников. Так вот, в том случае, который реализован сейчас, совместно с парламентом было отработано, абсолютная сумма получилась большей, которая также направлена в фонд на борьбу с коронавирусом. То есть это источник, который дал более 1,5 млрд гривен, которые кладутся в фонд борьбы с коронавирусом, государственный фонд", - сказал Шмыгаль.

Ранее он сообщил, что Кабмин предлагает до конца 2020 года сократить наполовину зарплату чиновникам, получающим более 47 тыс. гривен, и уменьшить на 30% зарплату и вознаграждение руководителям и членам набсоветов госпредприятий и госкомпаний.

В то же время во внесенном Кабмином в Верховную Раду законопроекте об изменениях в госбюджет на 2020 год предусмотрено с 1 апреля и до завершения карантина ограничить зарплату и денежное обеспечение работников бюджетных учреждений 10 размерами минимальной зарплаты, или 47,2 тыс. гривен.

Как сообщали Українськi Новини, Украине необходимо погасить $3,5 млрд внешних долгов и $5,5 млрд внутренних в 2020.

Украина и МВФ ведут переговоры по увеличению кредитования с $5,5 млрд до $9,5 млрд. Украина ожидает финальное решение о выделении средств от Международного валютного фонда (МВФ) в течение двух недель.