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31 марта 2020, вторник, 08:54 853
Кабмин 2020-03-31T08:56:03+03:00
Українські Новини
Кабмин рассчитывает сэкономить 1,5 млрд гривен на урезании зарплат чиновникам

Кабмин рассчитывает сэкономить 1,5 млрд гривен на урезании зарплат чиновникам

Надежда Комендантова
Кабмин, Карантин, Госбюджет-2020, зарплаты чиновников
Зарплаты.
Зарплаты.

Кабинет Министров рассчитывает сэкономить 1,5 млрд гривен за счет ограничения зарплат чиновников 10 размерами минимальной зарплаты, или 47,2 тыс. гривен, на время карантина.

Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил в ходе телепередачи "Свобода слова" на телеканале ICTV, передают Українські Новини.

"Когда шла дискуссия в парламенте, каким методом подходить, мы считали какую сумму выиграет украинское общество от подобных действий - сокращения заработных плат чиновников. Так вот, в том случае, который реализован сейчас, совместно с парламентом было отработано, абсолютная сумма получилась большей, которая также направлена в фонд на борьбу с коронавирусом. То есть это источник, который дал более 1,5 млрд гривен, которые кладутся в фонд борьбы с коронавирусом, государственный фонд", - сказал Шмыгаль.

Ранее он сообщил, что Кабмин предлагает до конца 2020 года сократить наполовину зарплату чиновникам, получающим более 47 тыс. гривен, и уменьшить на 30% зарплату и вознаграждение руководителям и членам набсоветов госпредприятий и госкомпаний.

В то же время во внесенном Кабмином в Верховную Раду законопроекте об изменениях в госбюджет на 2020 год предусмотрено с 1 апреля и до завершения карантина ограничить зарплату и денежное обеспечение работников бюджетных учреждений 10 размерами минимальной зарплаты, или 47,2 тыс. гривен.

Как сообщали Українськi Новини, Украине необходимо погасить $3,5 млрд внешних долгов и $5,5 млрд внутренних в 2020.

Украина и МВФ ведут переговоры по увеличению кредитования с $5,5 млрд до $9,5 млрд. Украина ожидает финальное решение о выделении средств от Международного валютного фонда (МВФ) в течение двух недель.

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