подписаться на рассылку
26.65 27.25
28.85 29.7
˟
  • Новости
  • Политика
  • "Многоквартирный" министр Пристайко в марте получил около 46 тыс. гривен
08 апреля 2020, среда, 15:29 10
Политика 2020-04-08T15:31:07+03:00
Українські Новини
"Многоквартирный" министр Пристайко в марте получил около 46 тыс. гривен

"Многоквартирный" министр Пристайко в марте получил около 46 тыс. гривен

Таня Войтюк
Зарплата, Вадим Пристайко , Зарплаты министров, зарплаты чиновников
Вадим Пристайко
Вадим Пристайко

Заработная плата вице-премьер-министра по европейской и евроатлантической интеграции Вадима Пристайко, который задекларировал шесть квартир, за март составила 46 тыс. гривен.

Об этом говорится в ответе секретариата Кабинета Министров на запрос Українських Новин.

Согласно ему, Пристайко было начислено за март 45 994 гривны, из них должностной оклад составил 45 994 гривны. Сумма удержанных налогов составила 8 968 гривен.

Фактическая сумма средств, полученная вице-премьером, составила 37 025 гривен.

Как сообщали Украiнськi Новини, 4 марта Верховная Рада назначила вице-премьер-министром по европейской и евроатлантической интеграции Вадима Пристайко.

Напомним, министр цифровой трансформации в марте заработал меньше 1,5 тыс. долларов.

Ранее Кабмин рассчитывает сэкономить 1,5 млрд гривен на урезании зарплат чиновникам, так как Украине необходимо погасить $3,5 млрд внешних долгов и $5,5 млрд внутренних в 2020.

Несмотря на это, должностной оклад Авакова в феврале вырос более чем в три раза, в то время как Зеленский за февраль заработал 28 тыс. гривен.

Больше новостей о: Зарплата Вадим Пристайко Зарплаты министров зарплаты чиновников

МИД Украины заявил, что ожидает немедленного ответ...
Министр цифровой трансформации в марте заработал м...
В Тернопольской области сотрудникам выплатили зарп...
Должностной оклад Авакова в феврале вырос более че...
Премьер Шмыгаль прогнозирует окончание карантина в начале мая
В Украине почти 1,7 тыс. зараженных коронавирусом, за сутки погибли 7 человек
Новости
Задолженность киевлян за коммунальные услуги составляет 6 млрд гривен, - КГГА 15:31
"Многоквартирный" министр Пристайко в марте получил около 46 тыс. гривен 15:29
Офис генпрокурора открыл дело против Порошенко о злоупотреблениях при назначении судей Верховного Суда 15:26
Член сената США победил коронавирус и стал волонтером в больнице 15:16
В Украине хотят ввести уголовную ответственность за поджог травы 15:13
больше новостей
Дополнительные выплаты могут не перечислить автоматически. ПФ объяснил, что делать пенсионерам 05:45
Доллары покупать не стоит. Экономисты рассказали, чего ожидать от курса валют 05:05
В ПФ рассказали, как будут проводить "карантинные" выплаты пенсионерам 05:31
Выгул собак. Фото: pixabay
Украинцы массово сдают собак в аренду из-за усиления карантина 23:49
Где в Киевской области больше всего случаев коронавируса 13:54
больше новостей
Комиссионная экспертиза признала, что Стерненко совершил убийство, – Портнов 16:31
Дополнительные выплаты могут не перечислить автоматически. ПФ объяснил, что делать пенсионерам 05:45
Как берут анализ на коронавирус. Скриншот: Центр громадського здоров'я МОЗ України
Медики показали, как берут образцы для теста на COVID-19 06:32
Зеленский не будет обязывать Кучму и Ермака отзывать подписи под решением о консультативном совете в ТКГ 17:25
Бесплатно будут лечить только пациентов со средней или тяжелой формой коронавируса, - Степанов 20:30
больше новостей
В Киеве уже почти 300 больных коронавирусом. Погибли 5 человек
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok