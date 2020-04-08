"Многоквартирный" министр Пристайко в марте получил около 46 тыс. гривен

Заработная плата вице-премьер-министра по европейской и евроатлантической интеграции Вадима Пристайко, который задекларировал шесть квартир, за март составила 46 тыс. гривен.

Об этом говорится в ответе секретариата Кабинета Министров на запрос Українських Новин.

Согласно ему, Пристайко было начислено за март 45 994 гривны, из них должностной оклад составил 45 994 гривны. Сумма удержанных налогов составила 8 968 гривен.

Фактическая сумма средств, полученная вице-премьером, составила 37 025 гривен.

Как сообщали Украiнськi Новини, 4 марта Верховная Рада назначила вице-премьер-министром по европейской и евроатлантической интеграции Вадима Пристайко.

Напомним, министр цифровой трансформации в марте заработал меньше 1,5 тыс. долларов.

Ранее Кабмин рассчитывает сэкономить 1,5 млрд гривен на урезании зарплат чиновникам, так как Украине необходимо погасить $3,5 млрд внешних долгов и $5,5 млрд внутренних в 2020.

Несмотря на это, должностной оклад Авакова в феврале вырос более чем в три раза, в то время как Зеленский за февраль заработал 28 тыс. гривен.