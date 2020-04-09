Глава Нацполіції Клименко потроїв оклад численними надбавками

Зарплата голови Національної поліції Ігоря Клименко, який за лютий отримав понад 80 тисяч гривень надбавок, за березень склала 121 435 гривень.

Про це йдеться у відповіді Нацполіції на запит Українських Новин.

Посадовий оклад Клименко становив 40 000 гривень, оклад за спеціальне звання - 2 600 гривень, надбавка за стаж служби - 21 300 гривень, надбавка за виконання функцій експерта з питань таємниць - 8 000 гривень, надбавка за роботу в умовах режимних обмежень - 8 000 гривень, надбавка за специфічні умови служби - 41 535 гривень.

Зарплата Клименка. Документ

Як повідомляли Українські Новини, зарплата Клименко за січень становила 80 тис. гривень, а у грудні - 164, 4 тис. грн.

Також "Багатоквартирний" міністр Пристайко в березні отримав близько 46 тис. гривень.

А міністр цифрової трансформації в березні заробив менше 1,5 тис. доларів.

Тим часом Кабмін розраховує заощадити 1,5 млрд гривень на урізання зарплат чиновникам, оскільки Україні необхідно погасити $3,5 млрд зовнішніх боргів і $5,5 млрд внутрішніх 2020.