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09 квітня 2020, четвер, 10:00 4 Інфографіка
Силові структури 2020-04-09T10:12:50+03:00
Українські Новини
Глава Нацполіції Клименко потроїв оклад численними надбавками

Глава Нацполіції Клименко потроїв оклад численними надбавками

Анна Рудык
Нацполіція, зарплати чиновників, Ігор Клименко, Зарплати силовиків
Ігор Клименко. Фото: Нацполіція
Ігор Клименко. Фото: Нацполіція

Зарплата голови Національної поліції Ігоря Клименко, який за лютий отримав понад 80 тисяч гривень надбавок, за березень склала 121 435 гривень.

Про це йдеться у відповіді Нацполіції на запит Українських Новин.

Посадовий оклад Клименко становив 40 000 гривень, оклад за спеціальне звання - 2 600 гривень, надбавка за стаж служби - 21 300 гривень, надбавка за виконання функцій експерта з питань таємниць - 8 000 гривень, надбавка за роботу в умовах режимних обмежень - 8 000 гривень, надбавка за специфічні умови служби - 41 535 гривень.

Зарплата Клименко. ДокументЗарплата Клименка. Документ

Як повідомляли Українські Новини, зарплата Клименко за січень становила 80 тис. гривень, а у грудні - 164, 4 тис. грн.

Також "Багатоквартирний" міністр Пристайко в березні отримав близько 46 тис. гривень.

А міністр цифрової трансформації в березні заробив менше 1,5 тис. доларів.

Тим часом Кабмін розраховує заощадити 1,5 млрд гривень на урізання зарплат чиновникам, оскільки Україні необхідно погасити $3,5 млрд зовнішніх боргів і $5,5 млрд внутрішніх 2020.

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