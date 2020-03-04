Пока на внеочередном заседании Рады проголосовали за отставку премьера Алексея Гончарука и назначили на его место Дениса Шмыгаля, в соцсетях выложили документ с составом нового Кабмина. Соответствующий документ показал на странице в Facebook директор Центра исследований проблем гражданского общества Виталий Кулык.

Согласно документу, на своих должностях остаются вице-премьер-министр, министр цифровой трансформации Михаил Федоров, министр внутренних дел Арсен Аваков, министр инфраструктуры Владислав Криклий и министр юстиции Денис Малюська.

Документ. Фото: Facebook/Vitalii Kulyk

Отметим, что проекты постановлений о назначении Андрея Тарана министром обороны, а Дмитрия Кулебу министром иностранных дел внес на рассмотрение Рады президент.

Проекты постановлений о назначении.





Как сообщали Українські Новини, фракции Порошенко и Вакарчука не голосовали за отставку правительства Гончарука.



Кроме того, Зеленский во время выступления в Раде отметил, что реальный план по повышению пенсий отсутствует.



Тем временем выражение недоверия Рябошапке рассмотрят 5 марта, депутаты собрали достаточно подписей.





