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04 марта 2020, среда, 19:07 388
Кабмин 2020-03-04T19:29:54+02:00
Українські Новини
В соцсетях выложили документ с составом нового Кабмина

В соцсетях выложили документ с составом нового Кабмина

Валерия Драгомирова
Кабмин, Назначения, Рада 9 созыва, Новый Кабмин, Кабмин Шмыгаля

Пока на внеочередном заседании Рады проголосовали за отставку премьера Алексея Гончарука и назначили на его место Дениса Шмыгаля,  в соцсетях выложили документ с составом нового Кабмина. Соответствующий документ показал на странице в Facebook директор Центра исследований проблем гражданского общества Виталий Кулык.

Согласно документу, на своих должностях остаются вице-премьер-министр, министр цифровой трансформации Михаил Федоров,  министр внутренних дел Арсен Аваков, министр инфраструктуры Владислав Криклий и министр юстиции Денис Малюська. 

Документ. Фото: Facebook/Vitalii KulykДокумент. Фото: Facebook/Vitalii Kulyk

Отметим, что проекты постановлений о назначении Андрея Тарана министром обороны, а Дмитрия Кулебу министром иностранных дел внес на рассмотрение Рады президент.

Проекты постановлений о назначении.Проекты постановлений о назначении.



Как сообщали Українські Новини, фракции Порошенко и Вакарчука не голосовали за отставку правительства Гончарука.  

Кроме того, Зеленский во время выступления в Раде отметил, что реальный план по повышению пенсий отсутствует. 

Тем временем выражение недоверия Рябошапке рассмотрят 5 марта, депутаты собрали достаточно подписей. 


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