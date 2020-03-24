Зеленский за февраль заработал 28 тыс. гривен

Заработная плата Президента Владимира Зеленского за февраль составила 28 тыс. гривен. Об этом говорится в ответе Государственного управления делами на запрос Українських Новин. Всю эту сумму составляет должностной оклад главы государства, поскольку ему не установлено никаких надбавок и премий. "Из начисленной заработной платы выплачены налоги и сборы в соответствии с действующим законодательством в сумме 5 460 гривен", - сказано в ответе. Соответственно, фактически выплаченная Зеленскому за февраль зарплата составила 22 540 гривен. Документ о зарплате Зеленского Как сообщали Українські Новини, последняя заработная плата Андрея Богдана, уволенного с должности руководителя 11 февраля, в Офисе Президента составила 29,7 тыс. гривен, а первая Андрея Ермака, назначенного вместо него – 11,6 тыс. гривен, в то время как зарплата Президента Владимира Зеленского за февраль составила 28 тыс. гривен, а его пресс-секретаря Юлии Мендель – почти 46 тыс. гривен.