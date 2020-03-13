У Шмыгаля нет жилья, у Малюськи - земли, а у Пристайко - шесть квартир: декларации Кабмина

Новый Кабмин продолжает работать в неполном составе – парламентом не утверждены четверо министров. Также назначены исполняющие обязанности: министра энергетики – Виталий Шубин, министра экономразвития – Павел Кухта, министра образования и науки – Юрий Полюхович и министра культуры – Светлана Фоменко.

Как пишет "Сегодня", по всей видимости, декларации кандидатов, поданные 4 марта, будущие министры готовили наспех. Потому что через несколько дней некоторые из них подали исправленные декларации.

Кабмин. Фото: Сегодня

Издание сообщает, что вице-премьер и министр цифровой трансформации Михаил Федоров забыл указать в первой декларации автомобиль Ауди Q8 2019 года выпуска, который записан на его имя (оценочная стоимость 2 100 000 грн, или 52 тыс. долларов), покупку недвижимости на сумму 1,1 млн грн, банковский кредит на сумму 480 тыс. грн, и фирмы, конечным бенефициаром которых он является – ООО "Стадимир" и ООО "5 служба". Также он добавил сумму наличных долларов (теперь 280 тыс. вместо 200 тыс.) и уменьшил банковские суммы в гривнях и евро.

Новоназначенный министр иностранных дел Дмитрий Кулеба дополнил декларацию двумя банковскими счетами на общую сумму 116 274 грн и расширил перечень своих доходов за 2019 год. В исправленной декларации появилась сумма компенсации от МИДа за длительную командировку. Кроме того, министр указал зарплату, которую получал в Министерстве иностранных дел – 255,3 тыс. грн (первоначально он записал только зарплату из Секретариата Кабмина – 234,6 тыс. грн). Кроме того, указал зарплату жены – почти 724 тыс. грн за год. Такие уточнения сразу перевели министра в ранг миллионеров и переместили его в нашем рейтинге с последнего,16-го места по уровню семейных доходов на 5-е.

Премьер-министр Денис Шмыгаль добавил в обновленную декларацию социальные выплаты, которые получала его жена, – 25 тыс. грн.

"Многоквартирные" министры

Как оказалось, больше всего квартир задекларировал вице-премьер и министр по вопросам евроатлантической интеграции Вадим Пристайко – 6. Одна, площадью 33 кв. м., находится в собственности министра, вторая, площадью 72 кв. м, у него и семьи, еще четыре квартиры, в том числе одна строящаяся, являются собственностью супруги министра (их общая площадь 315 кв. м). Одна из статей доходов семьи – сдача недвижимости в аренду. За прошлый год доход супруги от этого вида деятельности составил 336 тыс. грн.

Также сдача квартир в аренду приносит доход семье министра развития общин и территорий Алексея Чернышова. Всего министр задекларировал 5 квартир. Одна из них, в Киеве, площадью 208 кв. м, приобретена в 2013 году, ее стоимость 5,37 млн грн (порядка 215 тыс. долл.). Вторая расположена в Никополе (Днепропетровская область) и принадлежит жене. А еще три квартиры – в киевских новостройках – семья приобрела только в минувшем году, проинвестировав в строительство почти 3 млн грн. Все три эти квартиры записаны на жену министра, Светлану Александровну. Как мы писали раньше, часть доходов семьи министра составляет сдача недвижимости в аренду. За прошлый год таким образом семья заработала 150 тыс. грн.

Есть у Чернышова и дом под Киевом – в Романкове (Обуховский район). Его площадь – 321 кв. м, оценочная стоимость – 945 тыс. грн. Он расположен на участке в 14 соток стоимостью 450 тыс. грн.

У министра социальной политики Марины Лазебной в декларации указано тоже пять квартир. В Киеве у нее есть квартира площадью 63 кв. м, которой они с сыном Олегом владеют пополам. Также в декларации записаны две квартиры, принадлежащие мужу, Игорю Павловичу (обе в Киеве, по 70 кв. м каждая, одна из них – родительская). Еще указаны родительский дом с участком и квартира в Песковке (Бородянский район), принадлежащие Марине Лазебной и ее брату (квартира площадью 40 кв. м, дом – 103 кв. м, участок 10 соток). Цена указана только на дом – 61,7 тыс. грн (2,5 тыс. долларов).

Еще одна квартира, принадлежащая Марине Лазебной, находится в России. В каком регионе – не указано. Ее площадь – 31,7 кв. м. Министр владеет этой квартирой с 2009 года.

Министры без квартир

Но есть в Кабмине Шмыгаля и те, у кого квартиры вообще нет. Например, у самого премьер-министра Дениса Шмыгаля квартиры нет. Ни одной. Нигде. И у членов его семьи тоже. В качестве недвижимости премьер задекларировал только дом во Львове, принадлежащий его жене. Из декларации известно, что площадь дома – 216 кв. м, оценочная стоимость – 1 063 200 грн (примерно 42,5 тыс. долларов). Дом расположен на двух участках общей площадью около 6 соток, их общая оценочная стоимость – 665 тыс. грн (около 26,6 тыс. долл.). Собственной недвижимости в Киеве у премьера, судя по его декларации, не имеется. "Прописан" он во Львове.

Кроме участков во Львове премьер и его жена владеют также двумя участками в Хороснице (также Львовская область) площадью по 22 сотки.

У главы МВД Арсена Авакова нет квартир в Киеве. Зато есть в Харькове, сразу три: площадью 55, 70 и 653 кв. м. В декларации указана стоимость только самой большой – 966 тыс. грн.

А вот в Киеве у министра внутренних дел имеется собственный гостиничный номер площадью 77 кв. м, который он выкупил в 2016 году.

В Харьковской области у семьи "главного милиционера" есть также два участка по 12 соток – в селе Коробочкино Чугуевского района. Они принадлежат семье с 1998 года.

Министр по делам ветеранов Сергей Бессараб, судя по декларации, тоже не имеет никакой своей недвижимости в Киеве, хотя местом его постоянной регистрации значится именно столица. В декларации есть сведения только о квартире в Чернигове (площадь 78 кв. м, стоимость неизвестна), причем служебной: собственником значится Министерство обороны. Есть у него и земельный участок в Козелецком районе, собственный (с. Крехаев, площадь 10 соток, стоимость не указана).

У кого самый просторный и самый "тесный" дом

Большинство министров все же имеют и квартиры в Киеве, и дом или дачу с участком земли, принадлежащие им или членам семьи.

Так, самый просторный дом указал в декларации новый министр здравоохранения Илья Емец. У него в Киеве есть квартира площадью 44 кв. м, которая в декларации оценена всего в 18 тыс. грн (0,7 тыс. долларов). И жилой дом, тоже в Киеве, площадью 375 кв. м, который оценен в 144,4 тыс. грн (5,8 тыс. долларов). А стоимость участка в 10 соток, на котором этот дом расположен, – в 195 тыс. грн 97,8 тыс. долл.).

Министр Кабинета министров Олег Немчинов указал в декларации три квартиры: две во Львове и одну в Киеве. Одна львовская квартира принадлежит ему и его матери (площадь 62 кв. м), вторая – жене, Стецюк Оксане Васильевне (площадь 24,6 кв. м). Киевская квартира площадью 32,5 кв. м и стоимостью 780 грн (31 тыс. грн) находится в собственности самого министра.

Кроме того, у Немчинова есть несколько земельных участков во Львовской области. Два участка по 22 сотки каждый в Хороснице записаны на министра и его жену, участок в Збиранке площадью 4 сотки записан на мать. Самый большой участок земли, площадью 2 гектара, в Вышнивчике – также в собственности министра.

А вот дом в собственности министра всего один, причем весьма миниатюрный. Площадь этого дачного домика – всего 9 кв. м. Площадь участка во Львове – 6 соток.

У кого больше всех земли

Рекорд по "землевладению" принадлежит Олегу Немчинову, о котором мы только что рассказывали, – 5 участков разных размеров, общая площадь земли в собственности – 2 гектара и 54 сотки.

Вице-премьер и министр по вопросам временно оккупированных территорий Алексей Резников – на втором месте по площади имеющейся земли. У него в собственности – 6 земельных участков общей площадью 11 138 кв. м, или 1,1 гектара. Все они расположены в Кийлове (Бориспольский район), все перешли в собственность Резникова 1 января 2012 года.

А еще министр задекларировал 3 квартиры в Киеве, две из которых принадлежат ему (площадью 167 кв. м и 103 кв. м), а одна – гражданской жене Юлии Зорий (площадью 44 кв. м). Кроме того, в декларации записан дом в элитном поселке Козине под Киевом, который министр арендует. В то же время местом его постоянной регистрации также указан Козин. Ни площадь дома, ни его стоимость также не обозначены.

Министр финансов Игорь Уманский указал в декларации три квартиры. Одну родительскую, площадью 71 кв. м, право собственности на которую он делит с родителями и братом. Еще одна принадлежит его жене Диане, дочери Ксении и, по всей видимости, родителям жены (ее площадь – 71 кв. м). Третья квартира записана на дочь министра Софию. Также Игорь Уманский указал в декларации строящийся дом в селе Капустяная (Обуховский район). Ни его площадь, ни цена пока не указаны, зато известно, что оценочная стоимость земельного участка площадью 61 сотка – 730 тыс. грн. Он находится в собственности Уманского с 2007 года.

У семьи есть и еще один участок – площадью 10 соток в Броварском районе (с. Светильня), он принадлежит жене. В целом по размеру земельных участков, находящихся в собственности, Игорь Уманский оказался третьим среди уже назначенных министров.

"Безземельные" министры

Однако не все в Кабмине Шмыгаля владеют землей. Например, у главы МИДа Дмитрия Кулебы только две квартиры в Киеве: одна площадью 53 кв. м, вторая – площадью 126 кв. м. Другая недвижимость – дома, земельные участки – в декларации отсутствует.

Министр инфраструктуры Владислав Криклий владеет вообще всего одной квартирой. В Киеве, площадью 100 кв. м. Ее оценочная стоимость – 769 тыс. грн (30 тыс. долларов). Правда, в декларации также указано, что в распоряжении министра имеется также дачный дом (тоже в Киеве), но он принадлежит, другому лицу, а Криклий имеет право бесплатного пользования этой недвижимостью.

Министр юстиции Денис Малюська, отец четверых детей, указал в декларации только одну собственную квартиру в Киеве – площадью всего 35 кв. м. Есть еще, правда, в декларации упоминание о квартире отца (тоже в Киеве, площадью 72 кв. м). И о просторной квартире в поселке Юровка Киево-Святошинского района – площадью 250 кв. м. Но записано это жилье на Марию Духтулинскую (некоторые СМИ писали, что это мать министра). Она же является собственницей земельного участка в этом селе площадью около 8 соток.

Как у многих

Министр обороны Андрей Таран задекларировал одну квартиру в Киеве (площадью 100 кв. м, стоимость не указана). Также у него есть два земельных участка в Старых Петровцах под Киевом – площадью 10 и 12 соток, записанные на жену и на него самого. Но дома в декларации не указаны.

Вице-премьер Михаил Федоров указал в декларации небольшой родительский дом в Василивке Запорожской области (площадь 44 кв. м), арендуемую квартиру в Киеве (площадь 75 кв. м) и одну собственную, купленную только прошлым летом (площадь 74 кв. м, оценочная стоимость 2 млн 187 тыс. грн).

У министра молодежи и спорта Вадима Гутцайта в Киеве есть квартира (площадь 86 кв. м, стоимость 411 тыс. грн, или 16,4 тыс. долл.) и дача (195 кв. м, 611 тыс. грн, или 24 тыс. долл.). А вот земельных участков в Киеве у него имеется два: каждый по 6 соток, стоимость 353,5 тыс. и 598 тыс. грн (14 и 24 тыс. долларов соответственно).

Тем временем, стало известно, кто из силовиков получил самую большую зарплату в январе.

4 марта Верховная Рада приняла отставку премьер-министра Алексея Гончарука, которая повлекла за собой отставку всего правительства. Несмотря на то, что большинство депутатов поддержали отставку, фракции Порошенко и Вакарчука не голосовали за это решение.