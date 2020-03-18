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18 марта 2020, среда, 15:52 37
Общество 2020-03-18T15:52:55+02:00
Українські Новини
Fozzy Group не будет вводить ограничения на количество покупок

Fozzy Group не будет вводить ограничения на количество покупок

Елена Новикова
Продукты, Сильпо, Fozzy Group, Коронавирус, ограничения, карантин в Украине, Фора, Fozzy
Овощной ряд в супермаркете
Овощной ряд в супермаркете

Торгово-промышленная корпорация Fozzy Group (Вишневое, Киевская область), где ранее констатировали отсутствие дефицита на продукты, не планирует вводить ограничения на количество товаров, которые приобретаются одним покупателем. Об этом Українським Новинам сообщила руководитель департамента корпоративных коммуникаций корпорации Нина Мищенко.

"Ограничения не вводились и пока не планируются", - сообщила она.

Ранее Fozzy Group сообщала, что ее магазины в торговых центрах продолжают работать.

Как сообщали Українськi Новини, до 3 апреля на территории Украины введен карантин для предотвращения распространения коронавируса.

В рамках карантина приостановлена работа развлекательных заведений и заведений сферы услуг, а также авиа-, желеснодорожное и автобусное сообщение.

Заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко заявляет, что срок карантина могут продлить в зависимости от эпидемиологической ситуации.

Ранее сообщалось о том, что в сети магазинов "АТБ" ввели ограничения на товары.

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