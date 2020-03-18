Fozzy Group не будет вводить ограничения на количество покупок

Торгово-промышленная корпорация Fozzy Group (Вишневое, Киевская область), где ранее констатировали отсутствие дефицита на продукты, не планирует вводить ограничения на количество товаров, которые приобретаются одним покупателем. Об этом Українським Новинам сообщила руководитель департамента корпоративных коммуникаций корпорации Нина Мищенко.

"Ограничения не вводились и пока не планируются", - сообщила она.

Ранее Fozzy Group сообщала, что ее магазины в торговых центрах продолжают работать.

Как сообщали Українськi Новини, до 3 апреля на территории Украины введен карантин для предотвращения распространения коронавируса.

В рамках карантина приостановлена работа развлекательных заведений и заведений сферы услуг, а также авиа-, желеснодорожное и автобусное сообщение.

Заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко заявляет, что срок карантина могут продлить в зависимости от эпидемиологической ситуации.

Ранее сообщалось о том, что в сети магазинов "АТБ" ввели ограничения на товары.