"Ашан" закриє всі свої магазини на Великдень

У той час як Президент Володимир Зеленський закликає українців відзначати Великдень вдома, компанія "Ашан Україна" (український представник французької мережі роздрібної торгівлі Auchan Group) має намір призупинити роботу всіх своїх магазинів на Великдень, 19 квітня.

Про це йдеться в повідомленні компанії, передають Українські Новини.

"19 квітня всі магазини "Ашан" будуть закриті. Всі інші дні - працюємо без змін", - сказано в ньому.

В Україні працює понад 20 магазинів мережі в 9 містах, зокрема в Києві, Львові, Дніпрі, Чернівцях, Житомирі, Харкові.

Як повідомляли Українські Новини, влада обговорює додаткові заходи щодо забезпечення безпеки на Великдень, зокрема обмеження масового скупчення людей і режиму проведення богослужінь.

Тим часом "АТБ", "Нова пошта" і Rozetka будуть доставляти продукти по всій Україні.

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