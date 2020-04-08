В Киеве уже почти 300 больных коронавирусом. Погибли 5 человек

В Киеве количество зараженных коронавирусом достигло 294 человек, в то время как по всей Украине почти 1,7 тыс. инфицированных. Об этом во время брифинга сегодня, 8 апреля, сообщил мэр Киева Виталий Кличко. Так, в столице от коронавируса погибли пять человек. Выздоровели после коронавируса 12 человек. "Количество киевлян, которые заболели коронавирусом, за прошлые сутки увеличилось на 15 человек. Всего в столице уже 294 лабораторно подтвержденных случая коронавируса. Заболели еще восемь женщин в возрасте от 20 до 67 лет, шесть мужчин от 43 до 61 года, один 16-летний юноша. Среди киевлян, которые заболели за прошлые сутки, трое медиков. В больницы столицы госпитализировали восемь пациентов, остальные лечатся дома на самоизоляции, под контролем медиков", - отметил Кличко. Чтобы защитить себя: Избегайте контакта с людьми с симптомами ОРВИ. Минимальная дистанция - 1,5 метра. Не прикасайтесь своего лица, в том числе глаз, носа и рта. Термически обрабатывайте продукты. Не ешьте сырое мясо, мясные субпродукты и яйца. В случае появления первых симптомов ОРВИ немедленно обратитесь к своему семейному врачу. Как защититься от коронавируса Также Українські Новини писали, в каких случаях госпитализируют людей с подозрением на коронавирус. Ранее в Минздраве рассказали, как защитить себя от коронавируса во время похода в магазин. Кроме того, в мире количество инфицированных коронавирусом составляет 1 430 453. По состоянию на утро 8 апреля погибли от вируса 82 133 человек, вылечились – 301 385. А в Николаеве, где не было ни одного заболевшего коронавирусом, заявили о сразу 9 подозрениях на COVID-19