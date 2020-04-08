В Минздраве рассказали, как защитить себя от коронавируса во время похода в магазин

Минздрав ввел единый протокол лечения больных COVID-19, но вакцины или специальных лекарств от коронавируса еще не существует, Для того, чтобы минимизировать риск заражения коронавирусом, рекомендуется соблюдать простые правила. Например, по возможности выходить из дома только в исключительных случаях. Поход в магазин – один из них. О том, какие правила необходимо при этом соблюдать, сообщает Министерство здравоохранения Украины. Минздрав советует разбить процесс похода за покупками на три этапа. Подготовка: избегать часа пик; надевать маску; носить с собой средство для дезинфекции; ходить в магазин без детей. Поход: держать дистанцию 1,5 - 2 метра; не опустошать магазинные полки; оплачивать покупки при помощи Apple Pay или Google Pay. Возвращение: мыть руки после возвращения домой; мыть продукты водой без мыла; утилизировать пакеты; дезинфицировать место, на котором стояли пакеты. Как сообщали Українські Новини, в Украине по состоянию на 7 апреля 9:00 зафиксировали 1462 случаев заражения коронавирусом. Также с 6 апреля Кабинет Министров ужесточил правила карантина.