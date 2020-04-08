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08 апреля 2020, среда, 05:10 32
Общество 2020-04-08T05:10:01+03:00
Українські Новини
В Минздраве рассказали, как защитить себя от коронавируса во время похода в магазин

В Минздраве рассказали, как защитить себя от коронавируса во время похода в магазин

Елена Новикова
Супермаркет, Магазин, Коронавирус, продуктовый магазин, коронавирус в Украине, Профилактика коронавируса, заражение коронавирусом, Поход в магазин
Магазин. Фото: eveningkiev.com
Магазин. Фото: eveningkiev.com

Минздрав ввел единый протокол лечения больных COVID-19, но вакцины или специальных лекарств от коронавируса еще не существует,  Для того, чтобы минимизировать риск заражения коронавирусом, рекомендуется соблюдать простые правила. Например, по возможности выходить из дома только в исключительных случаях. Поход в магазин – один из них. О том, какие правила необходимо при этом соблюдать, сообщает Министерство здравоохранения Украины.

Минздрав советует разбить процесс похода за покупками на три этапа.

Подготовка:

  • избегать часа пик;
  • надевать маску;
  • носить с собой средство для дезинфекции;
  • ходить в магазин без детей.

Поход:

  • держать дистанцию 1,5 - 2 метра;
  • не опустошать магазинные полки;
  • оплачивать покупки при помощи Apple Pay или Google Pay.

Возвращение:

  • мыть руки после возвращения домой;
  • мыть продукты водой без мыла;
  • утилизировать пакеты;
  • дезинфицировать место, на котором стояли пакеты.

Как сообщали Українські Новини, в Украине по состоянию на 7 апреля 9:00 зафиксировали 1462 случаев заражения коронавирусом.

Также с 6 апреля Кабинет Министров ужесточил правила карантина.

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