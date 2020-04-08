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  • В каких случаях больных коронавирусом могут госпитализировать. Разъяснения Минздрава
08 апреля 2020, среда, 09:16 635 Инфографика
Политика 2020-04-08T09:27:10+03:00
Українські Новини
В каких случаях больных коронавирусом могут госпитализировать. Разъяснения Минздрава

В каких случаях больных коронавирусом могут госпитализировать. Разъяснения Минздрава

Валерия Драгомирова
Госпитализация, Коронавирус, коронавирус в Украине, Подозрение на коронавирус
Скорая помощь
Скорая помощь

В Минздраве рассказали, в каких случаях "скорая" может выехать по вызову и госпитализировать пациента с подозрением на коронавирус, которым в Украине заболели почти полторы тысячи людей

Об этом говорится в сообщении Центра общественного здоровья в Facebook. 

Госпитализировать больных с подозрением/подтвержденным COVID-19 будут в следующих случаях:

  • течение болезни средней тяжести или тяжелое (признаки пневмонии и/или дыхательной недостаточности при наличии рентгенологически подтвержденной пневмонии);
  • имеются клинико-инструментальные данные острого респираторного дистресс-синдрома;
  • имеются клинико-лабораторные данные сепсиса и/или септического шока;
  • имеются клинико-лабораторные данные органной/системной недостаточности, кроме дыхательной;
  • пациент, независимо от тяжести состояния, относится к группе риска развития осложнений: сахарный диабет, хроническая патология дыхательной и сердечно-сосудистой систем, почечная недостаточность, аутоиммунные заболевания, тяжелые аллергические болезни, онкологические заболевания и т. п.;
  • у пациента, независимо от тяжести состояния, температура выше 38°С, плохо поддающаяся коррекции.

"Пациентам с тяжелым течением подтвержденного заражения Covid-19 обеспечивается мониторинг и коррекция лечебных мероприятий в зависимости от сопутствующих патологических состояний", - уточнили в ЦОЗ.

Действия медработников по госпитализации. Инфографика: ЦОЗДействия медработников по госпитализации. Инфографика: ЦОЗ



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Кроме того, медики показали, как берут образцы для теста на COVID-19

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