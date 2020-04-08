В каких случаях больных коронавирусом могут госпитализировать. Разъяснения Минздрава

В Минздраве рассказали, в каких случаях "скорая" может выехать по вызову и госпитализировать пациента с подозрением на коронавирус, которым в Украине заболели почти полторы тысячи людей. Об этом говорится в сообщении Центра общественного здоровья в Facebook. Госпитализировать больных с подозрением\/подтвержденным COVID-19 будут в следующих случаях: течение болезни средней тяжести или тяжелое (признаки пневмонии и\/или дыхательной недостаточности при наличии рентгенологически подтвержденной пневмонии); имеются клинико-инструментальные данные острого респираторного дистресс-синдрома; имеются клинико-лабораторные данные сепсиса и\/или септического шока; имеются клинико-лабораторные данные органной\/системной недостаточности, кроме дыхательной; пациент, независимо от тяжести состояния, относится к группе риска развития осложнений: сахарный диабет, хроническая патология дыхательной и сердечно-сосудистой систем, почечная недостаточность, аутоиммунные заболевания, тяжелые аллергические болезни, онкологические заболевания и т. п.; у пациента, независимо от тяжести состояния, температура выше 38°С, плохо поддающаяся коррекции. "Пациентам с тяжелым течением подтвержденного заражения Covid-19 обеспечивается мониторинг и коррекция лечебных мероприятий в зависимости от сопутствующих патологических состояний", - уточнили в ЦОЗ. Действия медработников по госпитализации. Инфографика: ЦОЗ Как сообщали Українські Новини, в Минздраве рассказали, как защитить себя от коронавируса во время похода в магазин. Кроме того, медики показали, как берут образцы для теста на COVID-19.