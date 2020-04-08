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08 квітня 2020, середа, 12:06 4 Інфографіка
Політика 2020-04-08T12:30:01+03:00
Українські Новини
В Києві вже майже 300 хворих на коронавірус. Загинули 5 осіб

В Києві вже майже 300 хворих на коронавірус. Загинули 5 осіб

Анна Рудык
Коронавірус, коронавірус в Україні, коронавірус в Києві, карантин в Києві
Коронавірус. Фото: pixabay.com
Коронавірус. Фото: pixabay.com

У Києві кількість заражених коронавірусом досягла 294 осіб, у той час як по всій Україні майже 1,7 тис. інфікованих. Про це під час брифінгу сьогодні, 8 квітня, повідомив мер Києва Віталій Кличко.

Так, у столиці від коронавірусу загинули п'ять осіб. Одужали після коронавірусу 12 осіб.

"Кількість киян, які захворіли на коронавірус, за минулу добу збільшилася на 15 осіб. Всього в столиці вже 294 лабораторно підтверджених випадки коронавіруса. Захворіли ще вісім жінок у віці від 20 до 67 років, шість чоловіків від 43 до 61 року, один 16-річний юнак. Серед киян, які захворіли за минулу добу, троє медиків. В лікарні столиці госпіталізували вісім пацієнтів, решта лікуються вдома на самоізоляції, під контролем медиків", - зазначив Кличко.

Щоб захистити себе:

  • Уникайте контакту з людьми з симптомами ГРВІ. Мінімальна дистанція - 1,5 метра.
  • Не торкайтеся свого обличчя, у тому числі очей, носа і рота.
  • Термічно обробляйте продукти. Не їжте сире м'ясо, м'ясні субпродукти і яйця.
  • У разі появи перших симптомів ГРВІ негайно зверніться до свого сімейного лікаря.

Як захиститися від коронавірусаЯк захиститися від коронавірусу

Також Українські Новини писали, в яких випадках госпіталізують людей з підозрою на коронавірус.

Раніше у МОЗ розповіли, як захистити себе від коронавірусу під час походу в магазин.

Крім того, у світі кількість інфікованих коронавірусом становить 1 430 453. Станом на ранок 8 квітня загинули від вірусу 82 133 осіб, вилікувались – 301 385.

А в Миколаєві, де не було жодного хворого на коронавірус, заявили про відразу 9 підозр на COVID-19

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