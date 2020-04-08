В Києві вже майже 300 хворих на коронавірус. Загинули 5 осіб

У Києві кількість заражених коронавірусом досягла 294 осіб, у той час як по всій Україні майже 1,7 тис. інфікованих. Про це під час брифінгу сьогодні, 8 квітня, повідомив мер Києва Віталій Кличко.

Так, у столиці від коронавірусу загинули п'ять осіб. Одужали після коронавірусу 12 осіб.

"Кількість киян, які захворіли на коронавірус, за минулу добу збільшилася на 15 осіб. Всього в столиці вже 294 лабораторно підтверджених випадки коронавіруса. Захворіли ще вісім жінок у віці від 20 до 67 років, шість чоловіків від 43 до 61 року, один 16-річний юнак. Серед киян, які захворіли за минулу добу, троє медиків. В лікарні столиці госпіталізували вісім пацієнтів, решта лікуються вдома на самоізоляції, під контролем медиків", - зазначив Кличко.

Щоб захистити себе:

Уникайте контакту з людьми з симптомами ГРВІ. Мінімальна дистанція - 1,5 метра.

Не торкайтеся свого обличчя, у тому числі очей, носа і рота.

Термічно обробляйте продукти. Не їжте сире м'ясо, м'ясні субпродукти і яйця.

У разі появи перших симптомів ГРВІ негайно зверніться до свого сімейного лікаря.

Як захиститися від коронавірусу

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Крім того, у світі кількість інфікованих коронавірусом становить 1 430 453. Станом на ранок 8 квітня загинули від вірусу 82 133 осіб, вилікувались – 301 385.

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