В Николаеве, где не было ни одного заболевшего коронавирусом, заявили о сразу 9 подозрениях на COVID-19

После того, как в МОЗ заинтересовались феноменом Николаевской области, где до сегодняшнего дня не заявили ни об одном случае заражения коронавирусом, власти региона рассказали о том, что в областной больнице города Николаев находятся 9 человек с подозрением на COVID-19. Об этом сообщил глава Николаевской ОГА Александр Стадник, передает пресс-служба Офиса президента. При этом сообщается, что ни один тест на COVID-19 не показал положительный результат. "Глава Николаевской ОГА сообщил, что сейчас в областной инфекционной больнице находится девять пациентов с подозрением на коронавирус. Но пока ни один тест не показал положительного результата", - говорится в сообщении. Также отмечается, что было принято решение направить туда проверку из Минздрава. Как сообщали Українські Новини, с 17 марта Николаев временно приостанавливает работу объектов общего пользования из-за карантина. До этого меры безопасности усилил международный аэропорт и морпорты Николаева. На утро 7 марта в Украине было 143 новых случая заболевания коронавирусом. Всего заболело 1462 человека.