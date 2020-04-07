В Николаеве, где не было ни одного заболевшего коронавирусом, заявили о сразу 9 подозрениях на COVID-19

После того, как в МОЗ заинтересовались феноменом Николаевской области, где до сегодняшнего дня не заявили ни об одном случае заражения коронавирусом, власти региона рассказали о том, что в областной больнице города Николаев находятся 9 человек с подозрением на COVID-19.

Об этом сообщил глава Николаевской ОГА Александр Стадник, передает пресс-служба Офиса президента.

При этом сообщается, что ни один тест на COVID-19 не показал положительный результат.

"Глава Николаевской ОГА сообщил, что сейчас в областной инфекционной больнице находится девять пациентов с подозрением на коронавирус. Но пока ни один тест не показал положительного результата", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что было принято решение направить туда проверку из Минздрава.

Как сообщали Українські Новини, с 17 марта Николаев временно приостанавливает работу объектов общего пользования из-за карантина.

До этого меры безопасности усилил международный аэропорт и морпорты Николаева.

На утро 7 марта в Украине было 143 новых случая заболевания коронавирусом. Всего заболело 1462 человека.