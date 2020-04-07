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07 апреля 2020, вторник, 21:54 285
Общество 2020-04-07T22:02:33+03:00
Українські Новини
В Николаеве, где не было ни одного заболевшего коронавирусом, заявили о сразу 9 подозрениях на COVID-19

В Николаеве, где не было ни одного заболевшего коронавирусом, заявили о сразу 9 подозрениях на COVID-19

Кира Молчанова
Николаев, Николаевская область, коронавирус в Украине, Подозрение на коронавирус, Коронавирус в Николаеве
Коронавирус. Фото: pixabay.com
Коронавирус. Фото: pixabay.com

После того, как в МОЗ заинтересовались феноменом Николаевской области, где до сегодняшнего дня не заявили ни об одном случае заражения коронавирусом, власти региона рассказали о том, что в областной больнице города Николаев находятся 9 человек с подозрением на COVID-19.

Об этом сообщил глава Николаевской ОГА Александр Стадник, передает пресс-служба Офиса президента.

При этом сообщается, что ни один тест на COVID-19 не показал положительный результат.

"Глава Николаевской ОГА сообщил, что сейчас в областной инфекционной больнице находится девять пациентов с подозрением на коронавирус. Но пока ни один тест не показал положительного результата", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что было принято решение направить туда проверку из Минздрава.

Как сообщали Українські Новини, с 17 марта Николаев временно приостанавливает работу объектов общего пользования из-за карантина.

До этого меры безопасности усилил международный аэропорт и морпорты Николаева.

На утро 7 марта в Украине было 143 новых случая заболевания коронавирусом. Всего заболело 1462 человека.

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