Из-за опасения коронавируса Канада отозвала свои военные корабли из-за границы

После того, как в США эвакуировали "коронавирусный" экипаж моряков из авианосца, Канада приняла решение отозвать свои четыре военных корабля, чтобы предотвратить заражение заражение коронавирусной инфекцией экипажи. Об этом передает CBC News.

Отмечается, что корабли принимали участие в международных учениях и борьбе с наркоторговлей в Карибском море, Тихом океане и у Арфрики.

Как передает ведомство, в Канаде зафиксировано более 17 тыс. случаев заражения коронавирусом, из которых 345 человек погибли.

Как сообщали Українські Новини, ранее в гавань Нью-Йорка прибыл плавучий корабль-госпиталь, оборудованный на 1000 коек и 12 операционных.

Кроме того, 7 апреля в Вооруженных силах была зафиксирована первая смерть от коронавируса.

Всего в украинской армии подтверждено уже 5 случаев заболевания коронавирусом.

Ранее из-за трех случаев подозрения на коронавирус, в украинской армии изолировали около сотни военных.

3 апреля в армии насчитывалось 2 случая коронавируса.

Тем временем США остаются лидирующей страной по смертности из-за коронавируса. Количество инфицированных в стране достигло 400 тысяч.