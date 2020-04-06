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  • Из-за трех случаев коронавируса в армии изолировали сотню военных
06 апреля 2020, понедельник, 11:38 443
Политика 2020-04-06T13:45:04+03:00
Українські Новини
Из-за трех случаев коронавируса в армии изолировали сотню военных

Из-за трех случаев коронавируса в армии изолировали сотню военных

Анна Рудык
Коронавирус, коронавирус в Украине, Эпидемия коронавируса, Коронавирус в армии
Коронавирус. Фото: pixabay
Коронавирус. Фото: pixabay

99 военных находятся в изоляции из-за 3 случаев коронавируса в армии. Об этом говорится в сообщении штаба операции Объединенных сил, передают Українськi Новини.

"На 07:00 6 апреля в Вооруженных Силах Украины зарегистрировано 3 случая заболевания острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS CoV 2. На изоляции (в том числе самоизоляция) - 99 человек. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие 3 суток, - 28 человек", - сказано в нем.

Отмечается, что анализ заболеваний среди военных и гражданского населения свидетельствует о том, что чаще всего инфекция распространяется при эпизодических встречах человека с близкими людьми (друзьями и родными), которые не входят в круг лиц, с которыми он общается ежедневно или живет вместе.

Как сообщали Українські Новини, 3 апреля в армии насчитывалось 2 случая коронавируса.

Тем временем 5 апреля количество выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией в Украине увеличилось на 68 до 1 319, количество умерших от заболевания - на 6 человек до 38 по сравнению с предыдущими сутками.

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