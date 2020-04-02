подписаться на рассылку
27.4 28.05
29.95 30.7
˟
  • Новости
  • Мир
  • Власти США эвакуируют моряков с "коронавирусного" авианосца
02 апреля 2020, четверг, 13:16 954
Мир 2020-04-02T13:16:52+03:00
Українські Новини
Власти США эвакуируют моряков с "коронавирусного" авианосца

Власти США эвакуируют моряков с "коронавирусного" авианосца

Елизавета Кесельман
США, Авианосец, Коронавирус в США, Эвакуация моряков
Корабль.Фото: pixabay
Корабль.Фото: pixabay

Власти США откликнулись на письмо капитана судна "Теодор Рузвельт" Бретта Крозье об эвакуации экипажа более, чем из 4 тысяч моряков, из-за коронавируса, зафиксированного на судне. Об этом передает АР.

Отмечается, что эвакуация состоится в пятницу, однако покинуть корабль смогут не все моряки.

Как сообщается, на американском авианосцу "Теодор Рузвельт", который находится в Гуаме, около 100 моряков получили положительный результат на коронавирус.

Исполняющий обязанности министра ВМС США Томас Модли заявил, что на берег сошло уже около 1000 человек, и через пару дней это число возрастет как минимум до 2700.

Как сообщали Українські Новини, ранее в гавань Нью-Йорка прибыл плавучий корабль-госпиталь, оборудованный на 1000 коек и 12 операционных. 

Кроме того, СМИ попросили президента США Дональда Трампа помочь им выжить во время эпидемии

Соединенне штаты все также остаются центром эпидемии коронавируса. По всему миру количество инфицированных инфекцией COVID-19 достигло почти миллион.

Тем временем, австралийские медики начали тестировать вакцину от коронавируса на хорьках.

Больше новостей о: США Авианосец Коронавирус в США Эвакуация моряков

В Киеве зафиксировали первую смерть от коронавируса. Всего 161 инфицированный
В Украине уже 804 зараженных коронавирусом. За сутки 135 новых случаев
Новости
По итогам 1-го квартала медицина в общем фонде бюджета недофинансирована на 17%, – Левочкин 13:53
ПЦУ даст рекомендации, как участвовать в богослужениях во время карантина на пасхальные праздники 13:49
Коронавирус в Китая. Фото: Twitter/@Terremoti7
В Китае новая вспышка коронавируса: за сутки зафиксировано около двух тысяч заболевших 13:47
Киевский ТРЦ Ocean Plaza отменил начисление арендной платы за март 13:21
Кличко рассказал, получат ли работники "скорой помощи" доплаты из-за коронавируса 13:19
больше новостей
В Минсоцполитики назвали дату выплаты пенсионерам помощи в 1000 гривен 13:36
Сегодня отменяется ограничение скорости движения транспорта в 50 км/ч на 17 улицах Киева 07:20
Пенсии весной повысят трижды: кому "светит" увеличение выплат 05:30 Инфографика
Кабмин ужесточит карантин: ограничения коснутся транспорта, самоизоляции и обсервации 15:29
Минздрав разрешил работу рынков на карантине при нескольких условиях 15:19
больше новостей
НАБУ закрыло дело против Порошенко о растрате средств офшором путем спецконфискации $1,5 млрд Януковича 11:49
Минздрав разрешил работу рынков на карантине при нескольких условиях 15:19
Основатель банка "Аваль" погиб в ДТП в Житомирской области 19:40
Сегодня отменяется ограничение скорости движения транспорта в 50 км/ч на 17 улицах Киева 07:20
В Минсоцполитики назвали дату выплаты пенсионерам помощи в 1000 гривен 13:36
больше новостей
В мире количество инфицированных коронавирусом приближается к миллиону. Данные на 2 апреля
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok