Власти США эвакуируют моряков с "коронавирусного" авианосца

Власти США откликнулись на письмо капитана судна "Теодор Рузвельт" Бретта Крозье об эвакуации экипажа более, чем из 4 тысяч моряков, из-за коронавируса, зафиксированного на судне. Об этом передает АР.

Отмечается, что эвакуация состоится в пятницу, однако покинуть корабль смогут не все моряки.

Как сообщается, на американском авианосцу "Теодор Рузвельт", который находится в Гуаме, около 100 моряков получили положительный результат на коронавирус.

Исполняющий обязанности министра ВМС США Томас Модли заявил, что на берег сошло уже около 1000 человек, и через пару дней это число возрастет как минимум до 2700.

Как сообщали Українські Новини, ранее в гавань Нью-Йорка прибыл плавучий корабль-госпиталь, оборудованный на 1000 коек и 12 операционных.

Кроме того, СМИ попросили президента США Дональда Трампа помочь им выжить во время эпидемии.

Соединенне штаты все также остаются центром эпидемии коронавируса. По всему миру количество инфицированных инфекцией COVID-19 достигло почти миллион.

Тем временем, австралийские медики начали тестировать вакцину от коронавируса на хорьках.