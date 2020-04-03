В армии уже два случая коронавируса. 137 военных находятся в самоизоляции

137 военных находятся в самоизоляции из-за подтверждения 2 случаев коронавируса в армии, в то время, как в Украине зафиксировали уже 942 случая Covid-19.

Об этом Українським Новинам сообщила пресс-служба Минобороны.



В изоляции (в том числе самоизоляции) находится 137 военных. В ближайшие три дня у 62 военных заканчивается срок изоляции.



На данный момент в армии зафиксировано 2 случая коронавируса.



Как сообщали Українськi Новини, у врача Хмельницкого военного госпиталя Вооруженных сил диагностирован коронавирус.



По состоянию на 26 марта не было зафиксировано случаев заболевания острой респираторной болезни, вызванной коронавирусос COVID-19 среди действующих военнослужащих Вооруженных сил.



Кроме того, Минздрав назвал причины 20 летальных случаев от коронавируса. По состоянию на текущий момент летальность в Украине составляет 2,5%, в среднем по миру - 5%.



Тем временем Комаровский рассказал, с каких симптомов коронавирус не может начинаться. По словам Комаровского, в большинстве случаев коронавирус не начинается с насморка.