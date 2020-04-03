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03 апреля 2020, пятница, 15:42 227
Силовые структуры 2020-04-03T15:43:28+03:00
Українські Новини
В армии уже два случая коронавируса. 137 военных находятся в самоизоляции

В армии уже два случая коронавируса. 137 военных находятся в самоизоляции

Валерия Драгомирова
Солдаты, ВСУ, самоизоляция, Коронавирус в ВСУ, Коронавирус в армии
ВСУ. Фото: flickr.com/ministryofdefenceua
ВСУ. Фото: flickr.com/ministryofdefenceua

137 военных находятся в самоизоляции из-за подтверждения 2 случаев коронавируса в армии, в то время, как в Украине зафиксировали уже 942 случая Covid-19

Об этом Українським Новинам сообщила пресс-служба Минобороны.

В изоляции (в том числе самоизоляции) находится 137 военных. В ближайшие три дня у 62 военных заканчивается срок изоляции.

На данный момент в армии зафиксировано 2 случая коронавируса.

Как сообщали Українськi Новини, у врача Хмельницкого военного госпиталя Вооруженных сил диагностирован коронавирус.

По состоянию на 26 марта не было зафиксировано случаев заболевания острой респираторной болезни, вызванной коронавирусос COVID-19 среди действующих военнослужащих Вооруженных сил.

Кроме того, Минздрав назвал причины 20 летальных случаев от коронавируса. По состоянию на текущий момент летальность в Украине составляет 2,5%, в среднем по миру - 5%.

Тем временем Комаровский рассказал, с каких симптомов коронавирус не может начинаться. По словам Комаровского, в большинстве случаев коронавирус не начинается с насморка.

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В армии уже два случая коронавируса. 137 военных находятся в самоизоляции
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