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  • В Нью-Йорк прибыл плавучий корабль-госпиталь: в нем оборудовано 12 операционных и 1000 коек
31 марта 2020, вторник, 16:37 688
Америка 2020-03-31T16:37:44+03:00
Українські Новини
В Нью-Йорк прибыл плавучий корабль-госпиталь: в нем оборудовано 12 операционных и 1000 коек

В Нью-Йорк прибыл плавучий корабль-госпиталь: в нем оборудовано 12 операционных и 1000 коек

Елизавета Кесельман
США, Корабль, Госпиталь, Коронавирус, Плавучий госпиталь

В гавань Нью-Йорка прибыл плавучий корбаль-госпиталь, который создан специально для разгрузки больниц от людей, которые не больны коронавирусом. Он оборудован на 1000 больничных коек и 12 операционных. Об этом передает Голос Америки.

Корабль прибыл из Норфолка, штат Вирджиния, где он прошел техническое обслуживание перед отправкой в Нью-Йорк. Гавань пришлось углубить, чтобы корабль смог пришвартоваться. По словам властей, ожидается, что плавучий госпиталь начнет принимать пациентов уже во вторник.

Медицинский персонал плавучего госпиталя будет заниматься пациентами, не зараженными Covid-19. В самом штате Нью-Йорк на текущий момент подтверждены 67 325 случаев заражения, включая 1342 летальных исходов.

 

Несмотря на усиленные карантинные меры, жители решили нарушить все правила и посмотреть на зрелищный корабль. Среди нарушителей видели даже бывшего мэра Нью-Йорка Руди Джулиани.

Как сообщали Українські Новини, СМИ попросили президента США Дональда Трампа помочь им выжить во время эпидемии. 

Также концернтный зал, предназначенный для Евровидения-2020 в Нидерландах, переоборудуют в больницу. 

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