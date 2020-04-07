З сьогоднішнього дня Чехія послаблює карантинні заходи: що дозволено робити

Чехія, яка в середині березня ввела надзвичайний стан через коронавірус, з сьогоднішнього дня послаблює карантинні заходи. Про це передає Радіо Прага. Влада відзначає, що з 7 квітня можна буде займатися спортом на природі без масок, при цьому дистанцію в 2 метра все ще необхідно тримати. Також 9 квітня, відкриються магазини для хобі і рукоділля, ремонт велосипедів, господарські магазини. З 12 квітня (після Пасхи) уряд підніме питання про відкриття взуттєвих та канцелярських магазинів. Також з 14 квітня у випадку поважної причини, такий, як відрядження, буде дозволений виїзд за межі Чехії. Як повідомляли Українські Новини, ВООЗ заявила, що світові не вистачає 6 мільйонів медсестер. Крім того, вперше з січня, за добу в Китаї не зафіксовано жодного випадку зараження коронавірусом. Також в Австрії влада послаблює карантинні заходи: з першого травня запрацюють усі ТРЦ і магазини. Тим часом, пік епідемії коронавіруса в Польщі очікується в травні-червні, внаслідок чого влади пропонують провести вибори президента поштою.