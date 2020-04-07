З сьогоднішнього дня Чехія послаблює карантинні заходи: що дозволено робити

Чехія, яка в середині березня ввела надзвичайний стан через коронавірус, з сьогоднішнього дня послаблює карантинні заходи. Про це передає Радіо Прага.

Влада відзначає, що з 7 квітня можна буде займатися спортом на природі без масок, при цьому дистанцію в 2 метра все ще необхідно тримати.

Також 9 квітня, відкриються магазини для хобі і рукоділля, ремонт велосипедів, господарські магазини.

З 12 квітня (після Пасхи) уряд підніме питання про відкриття взуттєвих та канцелярських магазинів.

Також з 14 квітня у випадку поважної причини, такий, як відрядження, буде дозволений виїзд за межі Чехії.

Як повідомляли Українські Новини, ВООЗ заявила, що світові не вистачає 6 мільйонів медсестер.

Крім того, вперше з січня, за добу в Китаї не зафіксовано жодного випадку зараження коронавірусом.

Також в Австрії влада послаблює карантинні заходи: з першого травня запрацюють усі ТРЦ і магазини.

Тим часом, пік епідемії коронавіруса в Польщі очікується в травні-червні, внаслідок чого влади пропонують провести вибори президента поштою.